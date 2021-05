Deutsches Musik Radio ab sofort auch über DAB Plus

Anzeige

Das Deutsche Musik Radio ist heute in Teilen von Rheinland-Pfalz und Hessen auf DAB Plus gestartet. Weitere Digitalradio-Frequenzen könnten schon bald folgen.

Nach den ersten 5 Jahren als Webradio, fast auf den Tag genau, gehen die Macher des Deutschen Musik Radio mit ihrem Programm auf DAB Plus. In Teilen von Rheinland-Pfalz und Hessen wird DMR auf dem DAB-Plus-Kanal 12A in Bad Kreuznach und Umgebung für bis zu 160.000 Personen technisch ausgestrahlt.

Die Versuchszulassung von DMR gilt gemäß der Medienanstalt Rheinland-Pfalz zunächst für 5 Jahre. Weitere lokale und regionale DAB-Plus-Frequenzen sind laut Unternehmensangaben für die Zukunft geplant. Der Sendestart in den angesprochenen Regionen erfolgte in der Nacht auf den heutigen 3. Mai 2021 um 0 Uhr.

Deutsches Musik Radio startete 2016

DMR macht seit 2016 nach eigenen Angaben Programm für die ganze Familie und bietet 24 Stunden am Tag, an allen sieben Tagen der Woche, beste deutschsprachige Musik. Egal ob Schlager, Rock oder Pop, ob Klassiker oder Aktuelles. Der Slogan lautet: Deine Sprache – Deine Musik.

Neben der DAB-Plus-Verbreitung ist das Deutsche Musik Radio auch im Web zu empfangen oder mit der kostenlosen App. Auch über Amazons Alexa lässt sich DMR starten.

Außerdem bei: Radio de / Phonostar/ TuneIn (Vodafone Pass und Telekom Stream on sind in Vorbereitung).