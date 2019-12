Kindermedienangebot MDR Tweens feiert einjähriges Bestehen

Das Programm richtet sich an 8- bis 13-Jährige und holt deren Themen und Stars in die Sendung.

Seit einem Jahr „funkt MDR Tweens dazwischen“, wie es im Slogan des Kindermedienangebots heißt. Am 3. Dezember 2018 startete der Sender für 8- bis 13-Jährige auf DAB Plus und im Netz. Jana Cebulla, Leiterin der Jungen Angebote beim MDR, äußerte sich in einem Statement des Senders sehr zufrieden über die Leistung der Redaktion im ersten Jahr. In Kooperation mit anderen Redaktionen wie MDR Wissen, MDR Kultur und dem Medienkompetenzangebot Medien360g habe es viele thematische Schwerpunkte gegeben.

Ein Highlight im ersten Jahr war die MDR Tweens-Schultour. Dabei brachte Tim Wiese, Moderator der Medienkompetenzsendung MDR Tweenscreen, das Radio direkt ins Klassenzimmer. Aus über 70 Schulen, die sich beworben hatten, wurden vier ausgewählt. Die Schülerinnen und Schüler konnten mit Hilfe des Moderators Podcasts zu selbstgewählten Themen machen, und zwar von der Recherche übers Einfangen der O-Töne mit dem Mikro bis hin zur Produktion mit der Technik im MDR-Übertragungswagen. Die fertigen Podcasts aus Magdeburg, Plauen, Schleiz und Wittichenau kann man sich auf mdrtweens.de anhören. Bald geht MDR Tweens erneut auf Schultour. Vom 16. bis zum 20. Dezember ist das Programm von Tangermünde bis Meiningen unterwegs.

MDR Tweens sendet ganztägig mit viel Musik und Wissenswertem für die Kinder im MDR-Sendegebiet. „Bei MDR Tweens stehen die Lieblingssongs und -Stars unserer jungen Hörer im Vordergrund“, sagt Moderator Chris Löwe in einem Statement des MDR über die musikalische Ausrichtung. Einige der Stars waren auch schon in der Sendung. Zum Beispiel Mike Singer, Lukas Rieger, Bill Kaulitz, Alle Farben, Tim Bendzko, Max Giesinger oder Joris und Lotte sowie Die Lochis. Bei der Live-Sendung mit Chris Löwe, die werktags von 16 bis 18 Uhr läuft, können die jungen Zuhörer auch selbst mitreden. In den Ferien konnten bisher auch schon zehn Kinder persönlich ins Studio kommen.

Der Name Tweens bezieht sich auf das englische Wort „between“ (dazwischen) und beschreibt die Lebensphase zwischen Kindheit und Jugend.