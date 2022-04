„Nur Musik aus Deutschland“: Mehr Details zum neuen DAB+-Sender Absolut Germany

Anzeige

DAB+: Absolut Germany ist der neueste Sender der Absolut-Radio-Familie und somit das sechste eigenproduzierte Programm von Antenne Deutschland.

Absolut Germany ist ab sofort deutschlandweit on air. Zu empfangen ist der Sender bundesweit im zweiten nationalen DAB+ Programmensemble und via Internet. DIGITAL FERNSEHEN berichtete bereits am Freitag zum Sendestart.

Absolut Germany gibt deutsch- und englischsprachiger Musik von deutschen und in Deutschland beheimateten Künstler:innen eine Bühne und ist mit diesem Konzept bundesweit einzigartig. Die Musikausrichtung umfasst Pop, Dance und Urban / Deutsch-Rap für das Zielpublikum aus 20- bis 35-Jährigen.

Sechster DAB+-Sender aus dem Hause Antenne Deutschland

CEO Mirko Drenger freut sich über den Zuwachs: “Unser neues Programm steigert nicht nur die Vielfalt auf dem zweiten DAB+ Bundesmux, sondern bietet uns auch nie da gewesene Möglichkeiten in der Vermarktung, weil es eine nationale Plattform für deutsche Künstler noch nicht gibt. So können Song Releases z.B. in einem Schritt in ganz Deutschland vorgestellt werden. Mit Absolut Germany werden wir zudem unsere in der ma Audio 2022 I ermittelte Position als das am stärksten wachsende Radiounternehmen Deutschlands weiter festigen“.

“Die Strategie des Senders stützt sich auf eine Musikauswahl, die nicht auf Dekaden beruht, sondern auf der Herkunft. Die Künstler:innen und ihre Musik stehen im Mittelpunkt der Senderidee”, erklärt Claudia Dinges, Programmdirektorin der Absolut Radio Sender.

Schlussfolgernd treffen bei Absolut Germany die unterschiedlichsten Musikstile aus ganz Deutschland aufeinander und sorgen für eine mutige und einzigartige, nie dagewesene Musikmischung.

Quelle: Antenne Deutschland