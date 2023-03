Oldie Antenne startet via DAB+ in 4 weiteren Bundesländern – 6 zusätzliche Streams

Anzeige

Oldie Antenne kommt über DAB+ zweigestaffelt in vier weitere Bundesländer und damit in die Heimat von 15 Mio. Menschen: In diesen Tagen beginnt die technische Aufschaltung, und damit ist der Oldie-Radiosender ab April in Bremen und Sachsen im Digitalradio zu hören. Im Juni folgen Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Mit den zusätzlichen Bundesländern erweitert Oldie Antenne jetzt erneut das DAB+ Sendegebiet. Insgesamt erreicht der Radiosender künftig Menschen in Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, im Saarland sowie in Schleswig-Holstein. Gleichzeitig kündigt Oldie-Antenne-Chef Jörg Muthsam erstmals zusätzliche Webradio-Angebote von an:

„Ab April erweitern wir unser Hauptprogramm um sechs Musik-Streams mit handverlesenen Hits non-stop: Rock Classics, Disco Fever, Fetenhits, 80er New Wave, Bella Italia und NDW – Neue Deutsche Welle. Diese neuen Streams gibt’s dann rund um die Uhr kostenlos mit der Oldie Antenne App und im Webradio unter oldieantenne.de.“

Oldie Antenne via DAB+ ab Juni in der Hälfte aller Bundesländer – Name ist Programm

Gehört zu den Modertoren bei Oldie Antenne: Der langjährige NDR-Mann Uwe Bahn. Bildquelle: Antenne Bayern Group

Oldie Antenne spielt vor allem die größten Hits der 70er und 80er Jahre. Gleichzeitig spielen die Moderatoren eine wichtige Rolle im Programm. Ihre Stimmen sind bundesweit bekannt: Viktor Worms oder Uwe Bahn gehören ebenso zu den langjährigen Radiogrößen wie Stephan Lehmann, Stefan Schwabeneder oder Bob Murawka.

Quelle: Antenne Bayern Group

Bildquelle: df-uwe-bahn: antenne bayern group

df-oldie-antenne: Antenne Bayern