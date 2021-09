Start über DAB Plus: Neuer Radiosender von Antenne Deutschland und AIDA Cruises

Anzeige

Unter dem Motto „MeerGefühl“ geht mit AIDAradio nächste Woche ein neues DAB-Plus-Radioprogramm in Deutschland auf Sendung.

Neben der eigenproduzierten Absolut Radio-Familie bietet Antenne Deutschland auch namenhaften Drittanbietern wie AIDA Cruises eine Plattform, um national empfangbar zu sein. So wird der neue Sender AIDAradio ab 4. Oktober, 8 Uhr, über den zweiten DAB-Plus-Bundesmux deutschlandweit im Digitalradio zu empfangen sein. Sobald das Digitalradio eingeschaltet ist, werden alle verfügbaren Digitalradio-Sender aufgelistet. Anschließend muss man bei Interesse lediglich noch in der Senderliste AIDAradio auswählen.

Das nach eigenen Angaben in Deutschland einzigartige Format setzt auf Leichtigkeit und Feel-Good und möchte damit die Programmvielfalt auf dem digitalen Radiomarkt bereichern. „Leinen los!“ heißt zum Beispiel die Vormittagssendung von Montag bis Freitag, die den Start in den Morgen begleitet. In der Prime Time-Show am Nachmittag und beim AIDAradio Talk am Wochenende soll man derweil den Alltagsstress vergessen. Zu hören gibt es dabei unter anderem Interviews mit Crewmitgliedern und Kapitänen, Geschichten von Bord sowie Neuigkeiten zu Schiffen, Destinationen und aus aller Welt.

Musikalisch wird ein bunter Mix aus Songs, die zum Träumen und Entspannen einladen, angestrebt. Start des neuen DAB-Plus-Senders ist, wie erwähnt, dann am kommenden Montag, um 8 Uhr. Lesen Sie bei Interesse auch diesen DIGITAL FERNSEHEN-Artikel über die neuen Studios von Antenne Deutschland.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.