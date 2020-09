Bundesliga weiterhin auch via Eurosport 2 HD Extra zu sehen

Anzeige

Nur zur Erinnerung: Bundesliga-Übertragungen gibt es auch weiterhin via HD Plus bei Eurosport 2 HD Xtra. Das gilt natürlich auch für das heutige Euröffnungsspiel.

Discovery bestätigte gegenüber DIGITAL FERNSEHEN zu Monatsbeginn, dass sich für HD-Plus-Bestandskunden nichts ändern würde. Sie also weiterhin via Eurosport 2 HD Xtra über HD Plus die Bundesliga-Spiele am Freitag, sowie insgesamt 10 Montags- und Sonntagsbegegnungen schauen können werden.

Mittlerweile vermarktet HD-Plus das Angebot auch wieder aktiv auf seiner Homepage. Bis vor kurzem wurde an dieser Stelle noch gesagt, dass „in dieser Saison keine Spiele der Fußball-Bundesliga auf Eurosport 2HD Xtra übertragen werden.“ Weil die Rechte dafür inzwischen bei anderen Anbietern gelegen hätten. Nach der Einigung zwischen DAZN, DFL und Eurosport steht auch der Verbreitung via HD Plus nichts mehr im Wege.

Auch als Prime Channel ist der Sender verfügbar und auch dort können laut Discovery besagte Bundesliga-Spiele geschaut werden. In der Schweiz ist Swisscom der exklusive Partner von Discovery.