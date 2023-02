DIGITAL FERNSEHEN Ausgabe 2/2023 am Kiosk

Anzeige

Das Jahr 2023 bringt viele neue TV-Sender, Preiserhöhungen bei Streaminganbietern. In der neuen DIGITAL FERNSEHEN berichten wir darüber und haben auch jede Menge neue Technik im Testlabor.

Einmal mehr überraschte der Sport-Streamingdienst DAZN zu Jahresbeginn die Nutzer mit einer happigen Preissteigerung. Hieß es zum Start 2016 noch, alle Anbieter sollten sich mal ein Beispiel an DAZN nehmen wie günstig Live-Sport doch sein kann, ist von diesen Aussagen nichts mehr zu hören. Seither hat sich der Preis nun vervierfacht. Aus anfänglichen 9,99 Euro wurden 39,99 Euro, und ein Ende der Preisspirale ist nicht in Sicht. Insgeheim kommt bei vielen die Vermutung auf, dass der Anbieter nicht haushalten kann oder hohe Abokosten einfach in Kauf nimmt. Schließlich versucht man, jedes Sportrecht an Land zu ziehen, egal was es kostet. Am Ende zahlt es doch der Zuschauer.

Und wo wir gerade bei hohen Kosten sind. Natürlich kosten deutsche Produkte immer etwas mehr, und in der Regel ist der Käufer auch gewillt, einen höheren Preis für ausgezeichnete Qualität und gute Entwicklungsarbeit zu zahlen. Doch speziell im Techniksegment kommt es dabei zu Problemen. Der in dieser Ausgabe getestete Loewe-Fernseher überrascht beim Preis nur wenig, schließlich weiß jeder Interessent, dass Produkte des deutschen TV-Herstellers etwas kostenintensiver sind. Doch überrascht wird der Käufer letztendlich beim Funktionsumfang des Gerätes, denn hier wurde eher abgespeckt als aufgerüstet. Im Test ab Seite 36 können Sie sich selbst einen Überblick machen, ob Sie 2700 Euro für so wenig Technik ausgeben möchten.

Doch es gibt auch Positives von der Technikfront zu berichten: Eine LNB-Weltneuheit macht den Sat-Empfang noch einfacher und vor allem auch kostengünstiger. Der neue DUR-line LNB MB6-UK sorgt gewiss nicht nur im Testlabor unseres Verlages für staunende Blicke.

Die DIGITAL FERNSEHEN ist ab sofort an den Kiosken erhältlich.

Test-Highlights der DIGITAL FERNSEHEN 2/2023

Minifernseher und Organizer in einem Gerät: Echo Show 15 im Test

im Test Weltneuheit: Erster Monoblock LNB mit Unicable DUR-line MB6-UK geprüft

geprüft Günstiger HD Zapper: So leistungsfähig ist der Airdigital Zgemma H8.2H

Kein Schnäppchen: Loewe bild i.48 dr+ auf dem Prüfstand

auf dem Prüfstand Kopfhörer zum Fernsehen: Sennheiser RS 120-W im Test

im Test Gerüstet für Notfälle: Taschenlampenradio Mesqool CR1020 DAB mit Sonderausstattung

mit Sonderausstattung Clever verteilt: Neue EuroSwitch-Serie von Televes überzeugt

überzeugt Leander Mini-Fernseher : Günstige Multimediazentrale im Check

: Günstige Multimediazentrale im Check Kommunikation im Katastrophenfall: Das leisten Funkgeräte

Weitere Themen der DIGITAL FERNSEHEN 2/2023

Plattform im Wachstum: Kabelio nimmt neue britische Programme auf

Satelliten auf Wanderschaft : So lange brauchen die Satelliten bis zur Zielposition

: So lange brauchen die Satelliten bis zur Zielposition Krieg am Sat-Himmel: Ukraine kapert russische Satellitensysteme

Die Frequenz Bibel: WRTH Katalog 2023 erstmal aus Deutschland

erstmal aus Deutschland ARD Plus im Ausland nutzen: Nicht alle Inhalte nutzbar

nutzen: Nicht alle Inhalte nutzbar UHD via HbbTV: ORF zeigt wie es nicht sein sollte

zeigt wie es nicht sein sollte DAZN erhöht erneut die Preise – Account Sharing bald vorbei

– Account Sharing bald vorbei Mehr als 100 neue Fernsehsender – FAST-Channels boomen

Mit fünf neuen Sport-Sendern: Neue Senderstruktur bei Sky

Raus aus der Stromsparfalle: Jetzt noch Großbild-TV-Geräte kaufen

5. Staffel Jerks: Jetzt bei Joyn schauen

