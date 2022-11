Eilmeldung: Zahlreiche TV-Sender in Europa werden heute Nacht ausfallen – Störung via Satellit, Kabel und IPTV

Anzeige

Die Unterbrechung kann bis zu fünf Stunden dauern, teilweise sind auch Sender wie RTL, Vox oder Kabel 1 betroffen.

Wer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nach Mitternacht am Fernseher zappt, muss sich nicht wundern, wenn bei zahlreichen TV-Programmen nur Schwarzbild kommt und der Fernseher eine Störung meldet. In der Nähe von Frankfurt wird eine wichtige Glasfasertrasse verschwenkt, über die diese Programme laufen. Die Auswirkungen dieser Störung werden via Satellit, Kabel-TV und auch IPTV spürbar sein.

Vom Ausfall betroffen sind nach Informationen von DIGITAL FERNSEHEN beispielsweise folgende Programme (Auswahl):

RTL HD, RTL zwei HD, Super RTL HD, Nitro HD, N-TV HD, Vox HD, VoxUp SD, Kabel 1 HD, NICK/CC+1 HD, auto motor sport SD, Gute Laune TV SD, National Geographic HD (M7-Pakete via 9 Grad Ost ausgestrahlt und in zahlreichen Kabelnetzen weiterverbreitet)

Deutsches Musik Fernsehen, Lilo TV (Free-TV via 19,2 Grad Ost)

Zahlreiche TV-Programme auf den Satellitenpositionen Thor oder 23,5 Grad Ost wie z. B. Nat Geo Wild HD oder die Erotikkanäle von Hustler

Bei der Verschwenkung der Glasfasertrasse müssen Hunderte von Haarnadel großen Glasfaserleitungen an zwei Stellen aufgetrennt und mit dem neuen Kabelbündel wieder verschweißt werden. Das Zeitfenster für diese Bauarbeiten wurde zwischen Mitternacht und 5 Uhr in der Früh festgelegt. Der Glasfasercarrier geht jedoch davon aus, dass die Arbeiten bereits früher in der Nacht fertig sein werden.

