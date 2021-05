Vier neue Sender bei HD Austria – auch RTL UHD dabei

Anzeige

Vier neue Sender ergänzen ab sofort das Entertainment-Angebot im „Kombi“-Paket. Erst im Februar hatte HD Austria den Start von drei weiteren Sendern bekanntgegeben (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Crime + Investigation und der Nautical Channel sind für Kunden mit HD Austria Kombi Paket verfügbar. Beide Premium-Sender sind via Internet mit dem SAT-Receiver (MZ-101 oder MZ-102) und -Rekorder (MP-201), dem Samsung EVO-S SAT-Receiver und der TV-App für Kunden für Smart-TV, mobile Endgeräte oder dem Webplayer empfangbar.

RTL UHD ist für Kunden mit HD Austria, dem Plus oder dem Kombi Paket mit einem HD Austria Modul inklusive integrierter SAT-Karte empfangbar. Ferner benötigen Kunden einen UHD-Fernseher für ein ultra-brillantes 4k Erlebnis.

Sport1 HD ist ebenfalls dem Plus sowie Kombi Paket in brillanter Schärfe über HD Austria SAT-Receiver und Module mit integrierter SAT-Karte oder auf der Sky Smartcard und in der TV-App verfügbar.

Martijn van Hout, Direktor von HD Austria und Country Manager für Österreich und Deutschland der M7 Group: „Gemäß unseres Claims ‚Einfach Mehrsehen‘ bauen wir die Programm-Vielfalt und Funktionen von HD Austria kontinuierlich aus […]. Der Start von Crime + Investigation, dem Nautical Channel, RTL UHD und SPORT1 HD ist eine große Bereicherung für unsere hybride Satelliten- und Streaming-TV-Plattform.“

Eine manuelle Sendersuche ist nicht notwendig, denn die Senderliste aktualisiert sich vollautomatisch und ist immer auf dem neuesten Stand.