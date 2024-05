Neuer TV-Sender Telegold startet am Montag

Der neue Musiksender ist vom Start weg via Satellit und einigen Kabelnetzen empfangbar.

Am Montag, den 3. Juni um 14 Uhr, übernimmt der neue Sender Telegold die bisherigen Sat-Empfangsparameter vom Deutschen Musik Fernsehen (12.633 MHz horizontal). Das Deutsche Musik Fernsehen zieht am Montagvormittag auf den früheren Sendeplatz von Sixx (12.460 MHz horizontal) und benennt sich in DMF um.

Telegold ist wie Volksmusik-TV, Lilo und Dokusat ein neuer Schwestersender des Deutschen Musik Fernsehens. Nach Informationen von DIGITAL FERNSEHEN wird Telegold ein 24-Stunden-Musiksender. Die Umbenennung von Deutsches Musik Fernsehen in DMF wird der Tatsache geschuldet, dass dort immer mehr auch Spielfilme und Serien laufen.

Für Kabelnetzbetreiber, die bisher das Deutsche Musik Fernsehen via Satellit in ihre Netze eingespeist haben, wird die Umstellung sportlich. Denn der Parallelbetrieb auf alter und neuer Frequenz wird nur wenige Stunden am Montagmittag andauern.