Noch ein neuer Sender – Sky Replay ersetzt Sky Serien und Shows

Anzeige

Anfang Oktober startet der neue 24-Stunden-Sender Sky Replay, der den Eventsender Sky Serien und Shows ersetzt. Letzterer verschwindet aber nicht komplett.

Sky Replay zeigt ab dem 4. Oktober rund um die Uhr die beliebtesten Sendungen wenige Tage nach der Erstausstrahlung. Die Inhalte von Sky Serien und Shows stehen weiterhin auf Abruf zur Verfügung. Voraussetzung dafür ist, dass der Sky Q Receiver mit dem Internet verbunden ist.

Unter diesem Link bietet Sky Instruktionen zu den Optionen bei den Internetverbindungen.

Sky Replay wird dabei ab 4. Oktober über den Sky Receiver auf Sendeplatz 101 zu finden sein. Zu den Sendeplätzen von Sky Replay über andere Empfangsgeräte fehlen noch konkrete Angaben. Bei Fragen hierzu sollen sich interessierte Kunden am besten direkt an die jeweiligen Anbieter wenden. Der mittlerweile sechste neue Sender im Kalenderjahr 2021 ist jedoch nicht die einzige Neuerung, auf die sich Sky-Kunden in den nächsten Wochen freuen können, beziehungsweise einstellen müssen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete bereits am vergangenen Wochenende).

Weitere wichtige Termine für Sky-Kunden in den kommenden Wochen:

Am 9. September starten die beiden neuen Sendermarken Sky Documentaries und Sky Nature als Teil des Basispaketes und damit für alle Sky Kunden verfügbar

und als Teil des Basispaketes und damit für alle Sky Kunden verfügbar 27. September: Neuer Markenname – aus TNT wird Warner TV.

30. September: Der Sender Fox HD wird eingestellt und ist damit auch bei Sky nicht mehr verfügbar.

wird eingestellt und ist damit auch bei Sky nicht mehr verfügbar. 4. Oktober: Neuer 24-Stunden-Sender mit Sky Replay.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.