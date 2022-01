Sky Italia startet neuen UHD Kanal

Anzeige

Noch Ende des Monats wird Sky Italia einen eigenen 4K UHD Sender in seinem Programmangebot starten.

Am 28. Januar will Sky Italia den neuen Kanal an den Start bringen, der sich voll und ganz auf Filme in 4K und HDR konzentriert. Sky Cinema 4K soll dabei in Italien auf Kanal 313 verfügbar sein und gesellt sich zu den 11 weiteren Sky Cinema Kanälen. Der neue Sender soll für alle Sky Q Kunden via Satellit genutzt werden können, wie man auf der italienischen Sky-Website nachlesen kann. Wer bereits die HD- beziehungsweise Ultra-HD-Option gebucht hat, soll keinen zusätzlichen Aufpreis für den Sender zahlen müssen.

Zum Programm des hochauflösenden Senders sind bereits ebenfalls erste Details bekannt. So sollen unter anderem die Hollywood-Blockbuster „Fast & Furious 9„, „The Amazing Spider-Man“, „Die Croods 2“ oder auch das Demenzdrama „The Father“ in bester Bildqualität enthalten sein. 120 Filme soll man über den Sender zum Start in 4K sehen können. Ausgewählte Sky Originals sollen ebenso enthalten sein. Im Februar wandert laut Sky unter anderem die Videospielverfilmung „Monster Hunter“ mit Milla Jovovich ins UHD-Programm.

Über den Start eines solchen Senders in Deutschland ist momentan hingegen noch nichts bekannt, wie man der Aussage eines Moderators im Forum des Pay-TV-Anbieters entnehmen kann.

