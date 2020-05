Waidwerk ab morgen bei Sky in HD empfangbar

Der TV-Sender für Angler, Jäger und Outdoor-Fans Waidwerk startet morgen im trendSports-Paket bei Sky – über Satellit in HD.

Das Medienunternehmen High View baut die Verbreitung seiner Sender weiter aus: Waidwerk, die Entertainment-Marke für Angler Jäger und Outdoor-Begeisterte im deutschsprachigen Raum, startet morgen, am 5. Mai, im trendSports-Paket bei Sky. Damit steht das Special-Interest-Angebot allen Fans in Deutschland und Österreich in HD-Qualität zur Verfügung. Außerdem setze Waidwerk ab sofort auch auf Live-Inhalte.

Alexander Trauttmansdorff, Geschäftsführer der High View: „Wir freuen uns sehr, Waidwerk jetzt auch den Kunden von Sky in Deutschland und Österreich anzubieten. Der Sender richtet sich mit seinem authentischen, interessanten und unterhaltsamen Programm an die steigende Zahl der Jagd- und Angelinteressierten. Mit der Verbreitung über Satellit vergrößern wir unsere Reichweite und werden das Programm von Waidwerk durch neue Live-Inhalte weiter aufwerten.“

Das trendSports-Paket von TA2 Europe ist für Satellitenkunden von Sky für 5,99 Euro im Monat buchbar und bietet neben dem neuen Sender Waidwerk mit Edgesport, Sportdigital Fussball, Sport1+ und Esports1 insgesamt fünf TV-Sender, auf denen Sportarten und Hobbys, die im linearen Fernsehen sonst wenig Raum erhalten, ihren Platz finden.

Arnold C. Kulbatzki, Geschäftsführer TA2 Europe: „Waidwerk ist eine perfekte Erweiterung des trendSports-Pakets von TA2 Europe. TrendSports richtet sich an Fans, die im linearen Fernsehen nur wenig Angebote für ihre Sportarten und Hobbies finden. Dabei ist die Zielgruppe von Waidwerk extrem groß.“

Allein in Deutschland haben über 380.000 Menschen einen Jagdschein. Für über 6,4 Millionen ist Angeln laut IfD Allensbach ein Hobby. Kulbatzki: „Dieses Fan-Potenzial verdient ganz einfach einen eigenen TV-Sender mit Bildern in HD-Qualität.“

Waidwerk soll allen Jagd- und Angelinteressierten im deutschsprachigen Raum ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Dokumentationsprogramm bieten: Die richtige Ausrüstung, die erfolgreichsten Fangmethoden, aber auch seltene Tieraufnahmen und atemberaubende Natur. Neben Jagen und Angeln widme sich Waidwerk auch Outdoor-Themen. Unter den vielen internationalen Produktionen sollen auch einige deutsche TV-Premieren dabei sein.

Auf der Webseite von Waidwerk finden sich weitere Informationen zum Sender.