Amazon Fire TV Update: Smartphone-Koppelung per Matter Casting

Amazon hat über ein neues Update die Funktion Matter Casting für Fire-TV-Geräte freigeschaltet. Matter Casting ermöglicht die geräteübergreifende Nutzung der Inhalte per Smartphone-App.

Ein neues Update bringt das sogenannte Matter Casting auf Fire-TV-Geräte von Amazon. Der Matter-Casting-Standard ermöglicht das geräteübergreifende Abrufen von beispielsweise Film- und Serieninhalten. Per Prime-Video-App können so vom Smartphone aus (iOS- oder Android-Geräte) alle Inhalte auf entsprechend kompatiblen Fire-TV-Geräten gesteuert werden. Ein Film oder eine Serie kann per Smartphone-App also nun auf dem Fire-TV-Gerät gestartet, pausiert und nach Wunsch weiter fortgesetzt werden. Möglich ist auch die Suche nach anderen Inhalten per App, während die ausgewählte Sendung weiter auf dem Fire TV läuft.

Wie Matter Casting auf Fire TV nutzen?

© Kaspars Grinvalds – stock.adobe.com – Per Smartphone oder Tablet kann über Matter Casting das Fire-TV-Gerät von Amazon gesteuert werden

Wer Fire-TV-Geräte besitzt, sollte zunächst prüfen, ob die aktuellste Software aufgespielt ist. Das geht über den Menüpunkt „Einstellungen“ zu „Mein Fire TV“ (oder „Geräte und Software“) zu „Info“ zu „Nach Systemupdate suchen“. Ist das Update installiert, kann per Prime-Video-App auf dem Smartphone der ausgewählte Inhalt über das Casting-Symbol auf das gewünschte Fire-TV-Gerät übertragen werden.

Mittels Matter Casting können nun also per Smartphone-App über das Casting-Symbol die Fire-TV-Inhalte gestartet, pausiert, vorgespult, zurückgespult oder auch gewechselt werden. Das Smartphone steuert so direkt die App auf dem Fernsehgerät. Während die Sendung auf dem Fire-TV zu sehen ist, kann das Smartphone oder Tablet nebenbei für anderweitige Funktionen genutzt werden. Dabei kann auch der Raum verlassen werden, ohne das Fire-TV-Programm zu unterbrechen. Auch das ZDF will beispielsweise noch dieses Jahr Matter Casting für in die ZDF-Mediathek-App integrieren.

Matter Casting, Airplay oder Google Cast?

Amazon Fire TV Cube

Matter Casting ist nicht das einzige Casting-Protokoll für gerätübergreifenden Komfort auf dem Markt. Apple und Google haben jeweils mit Airplay und Google Cast ihre eigene Variante, die in die hauseigenen Betriebssysteme iOS und Android integriert wurde. In den meisten Fällen wird Matter Casting daher nicht auf Smartphone-Betriebssystemen aufgespielt sein. Die TV-Geräte müssen für Matter Casting also die entsprechende App unterstützen. Im Falle von Fire TV ist das die Prime-Video-App. Andere TV-Hersteller wie Samsung, Roku oder LG haben sich allerding bereits für die Nutzung von Google Cast oder Airplay entschieden. Matter Casting könnte es also schwierig haben, sich über Amazon hinaus zu behaupten.