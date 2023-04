Amazon bringt MGM-Streamingdienst zu Ostern nach Deutschland – Deal mit Lionsgate

Anzeige

Kunden von Lionsgate+ dürfen sich freuen: Der Amazon-Streamingdienst MGM+ International startet unmittelbar auch in Deutschland und bietet Nutzern des Kooperationspartners eine neue Heimat.

Bereits am Karfreitag (7. April) soll es so weit sein: Dann steht der Launch von MGM+ International laut Amazon an. Zum Start ist ein Preis von 3,99 Euro angeschlagen. In Deutschland ist bislang nur ein verwandter MGM-Channel bei Prime Video zum gleichen Kostenpunkt buchbar gewesen. Bei den Inhalten gab es jedoch Unterschiede zur US-Version von MGM+. Es wird nun eine Art Verschmelzung geben:

Das „neu erworbene Programm von Lionsgate wird zu dem bereits umfangreichen Katalog von MGM-Filmen hinzugefügt, die auf dem Dienst (Anm.: Prime Video) ohne zusätzliche Kosten zum aktuellen Abonnementpreis verfügbar sind […], so Chris Brearton, VP Prime Video Studios Corporate Strategy.

Amazon hatte MGM im März 2022 übernommen

Das vom Internetgiganten vor Jahresfrist übernommene Filmstudio, das unter anderem Heimat der 25 Bond-Streifen ist, bietet aus eigener Hand schon einen ausreichenden Fundus an weiteren Inhalten, wie der „Hobbit“-Trilogie oder „Creed I-III: Rocky’s Legacy“. Durch eine Kooperation mit Lionsgate kommen nun aber noch einmal viele Filme und Serien hinzu. Das dürfte vor allem deutsche Kunden des Streaming-Ablegers des nun als Partner ins Boot geholten Unternehmens von Interesse sein.

Erinnern wir uns kurz an das Ende des vergangenen Jahres: Zum Oktober 2022 wurde aus dem Streaming-Channel Starzplay (beziehungsweise Starz) durch eine Übernahme Lionsgate+. Die neuen Besitzer kündigten kurz danach eine Expansionswelle an, die das eigene Angebot zum Beispiel auch über Sky verfügbar machen sollte. Wiederum nur kurze Zeit später verkündete Lionsgate dann überraschend den baldigen Rückzug aus Deutschland.

Das müssen Lionsgate-Kunden nun beachten:

Kunden von Lionsgate+ können nach Amazon-Angaben nun ab morgen ohne Umschweife zu einem MGM+ International Abonnement migrieren. Das eigenständige Angebot wurde nach eigenen Angaben zum 31. März eingestellt. Wer nun kein Interesse an dem neuen Angebot haben sollte, dem wird auf der Homepage eine anteilige Rückerstattung bereits gezahlter Abo-Kosten in Aussicht gestellt.

Diese Inhalte stehen bei MGM+ International in Aussicht:

„A Spy Among Friends“ läuft in den USA bei MGM+ Foto: Sony Pictures Television

Zu den Launch-Titeln in den Vereinigten Staaten gehörte zum Beispiel „Godfather of Harlem“, als dort der Streamingdienst Epix in MGM+ umbenannt wurde (DIGITAL FERNSEHEN berichtete im Januar). Zuletzt startete dort Mitte März zudem die Serie „A Spy Among Friends“ (Foto). In Deutschland sind diese Inhalte jedoch bei Disney+ und MagentaTV verfügbar. Von Lionsgate+ kommen laut Amazon in jedem Fall „Power“, „Black Sails“, „Black Mafia Family“, „Mad Men“, „Nashville“ sowie weitere Serien und Filme. Ankündigungen von neuen Erstausstrahlungen und exklusiven Lionsgate-Titeln, die auf MGM+ starten, werden in Kürze folgen. Auf ein offizielles MGM-Start-Line-up wartete man bei Redaktionsschluss am Donnerstag jedoch noch vergeblich.

