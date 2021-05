Amazon Prime Deal: Ab heute viele Filme unter 1 Euro – auch in UHD

Anzeige

An diesem Wochenende bietet der Versandriese als Amazon Prime Deal wieder zahlreiche Filme unter einem Euro an, einige davon auch in bester 4K UHD-Qualität.

Der Amazon Prime Deal gilt noch bis Ende der Woche für alle Prime-Mitglieder. Wer die Filme, die Teil der Aktion sind, in diesem Zeitraum digital ausleiht, muss nur 99 Cent dafür zahlen. Die Titel sind dann jeweils 30 Tage lang im Amazon Konto verfügbar. Nach dem Starten laufen sie innerhalb von 48 Stunden ab. Über 60 Filme sind ab heute im Rahmen des Deals zu finden, darunter einige ältere Klassiker, aber auch viele aktuelle Neuerscheinungen.

Zu den Highlights gehört etwa der technisch verblüffende Dokumentarfilm „They Shall Not Grow Old“ von „Herr der Ringe“-Regisseur Peter Jackson. Für den Film hat man alte Archivaufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg nachträglich bearbeitet und koloriert, sodass sie auf eine völlig neue Weise erfahren werden können. Im Kino lief der Film damals zusätzlich in 3D.

Vom Indie-Drama zum Suspense-Thriller

Bestes Indie-Kino aus Amerika bietet derweil „Niemals Selten Manchmal Immer„, der vergangenes Jahr zahlreiche Preise einheimsen konnte. In dem Drama geht es um eine Teenagerin, die ungewollt schwanger wird und sich heimlich auf den Weg zu einer Abtreibungsklinik macht, während sie permanent mit Sexismus, Diskriminierung und gesellschaftlicher Stigmatisierung zu kämpfen hat. Für unter einen Euro kann man den Film als Amazon Prime Deal auch in UHD-Qualität ausleihen, nachdem er 2020 aufgrund der Pandemie nur für kurze Zeit im Kino zu sehen war.

Ein Geheimtipp ist indes der südkoreanische Thriller „Bring Me Home„, der vergangenes Jahr beim Fantasy Filmfest gezeigt wurde, und später direkt im Heimkino erschien. In dem spannungsgeladenen und teils äußerst grausamen Film setzt eine Mutter alles daran, ihr entführtes Kind zu retten, das sie in einer zwielichtigen Dorfgemeinschaft vermutet.

Alle Filme des Amazon Prime Deals

Hotel Transsilvanien 3

Ready Player One

Meg

The 800

The Tunnel – Die Todesfalle

The Equalizer 2

Es: Kapitel 2

Rampage

Es ist zu deinem Besten

Der geheime Garten

Verachtung

Gott, Du kannst ein Arsch sein!

Hunted: Blutiges Geld

Faking Bullshit – Krimineller als die Polizei erlaubt

Ocean’s 8

Mutant Outcasts

Die Schnecke und der Buckelwal

Ravage: Einer nach dem anderen

El Chicano

Infection

American Pie

Zwei Herzen

Der Knecht- Einmal Mittelalter und zurück

The Last Frontier – Die Schlacht um Moskau

Kiss Me Kosher

Run with the Hunted

Capone

Catch Me!

Und morgen die ganze Welt

Klassentreffen 1.0

Oops!2 – Land in Sicht

American Psycho

Sin City 2 – A Dame to Kill for

Music

Pelikanblut

IP Man – Kung Fu Master

Alive: Gib nicht auf!

Inheritance

They Shall Not Grow Old

Reservoir Dogs

Six Minutes to Midnight

Psycho Goreman

The Forgiven

The Great Alaskan Race

Beyond the Law

Jack in the Box – ES lebt

Infamous

Kajillionaire (auch in 4K UHD)

Ture Fiction: Kill Your Idol

Schwesterlein

Bonnie & Bonnie

Nur ein einziges Leben

Jesus Rolls

Carmilla

Lock, Stock & Two Smoking Barrels

Big Bad Rat

Miss Bala

Niemals Selten Manchmal Immer (auch in 4K UHD)

The Beach House

The Bee Ges

Stunde der Angst

Blinded by the Light

Roman J. Israel, Esq. (auch in 4K UHD)

Das Blubbern von Glück

Bring Me Home – Eine Mutter siehr Rot

Innocence

