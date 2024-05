Amazon Prime Video jetzt mit neuem Erotik-Kanal

Der neue Amazon Prime Video Channel „Redlight Cinema“ widmet sich seit einigen Tagen umfangreich dem erotischen Kino.

Seit dem 30. April 2024 ist der neue Premium Content Channel bei Amazon Prime Video kostenpflichtig buchbar. Ein Abo kostet 4,99 Euro im Monat; die erste Woche kann man kostenlos zum Testen nutzen. Die Busch Media Group präsentierte sich zum Start des Kanals als Content Partner und versprach zum Start rund 100 Produktionen, die im Portfolio von „Redlight Cinema“ zur Verfügung stehen sollen.

„Redlight Cinema“ soll der erste Kanal auf der Streaming-Plattform sein, der sich vornehmlich der Präsentation erotischer Spielfilme widmet. Neben erotischen Dramen, Mystery, Erotik-Thrillern und Gruselfilmen soll das Angebot durch erotische Ratgeber oder auch Massage-Tutorials abgerundet werden, verspricht Busch Media.

Zum Programm gehören unter anderem Klassiker wie „Der Swimmingpool“ mit Alain Delon und Romy Schneider, „Basic Instinct“ mit Sharon Stone und Michael Douglas oder auch der japanische Skandalfilm „Im Reich der Sinne“.

Diese Erotik-Filme laufen auf dem neuen Amazon Prime Video Channel

Im Arthouse-Bereich findet man bei „Redlight Cinema“ auch das mehrstündige, zweigeteilte Epos „Nymphomaniac“, in dem Regisseur Lars von Trier in mehreren Kapiteln von den Höhepunkten und Leiden einer selbsterklärten Nymphomanin (Charlotte Gainsbourg) erzählt. Hierbei sind allerdings nur die beiden Kinofassungen aus dem Jahr 2014 verfügbar. Im Heimkino erschien später auch noch eine etwa anderthalb Stunden längere Director’s Cut-Fassung, die mit noch expliziteren Sex- und Gewaltszenen und weiteren Handlungssträngen aufwartet.

Zu den Geheimtipps im Programm des Channels gehört außerdem das Mystery-Drama „Nightsiren“, das unter anderem bei den Festivals in Locarno und Sitges gezeigt wurde und aus einer gegenwärtigen Perspektive heraus von sexistischem Hexenwahn und Aberglaube in einem abgeschiedenen Dorf erzählt. In Deutschland konnte man den Film im Rahmen der Fantasy Filmfest Nights 2023 in den Kinos sehen. Einen Überblick über das gesamte Angebot von „Redlight Cinema“ findet man hier.

