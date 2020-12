Apple TV App kommt auf neuen Google Chromecast

Anzeige

Die Apple TV App wird bald auf dem neuen Chromecast mit Google TV verfügbar sein. Das gab Google gestern in einer Ankündigung bekannt.

Der Chromecast mit Google TV ist seit Oktober in Deutschland erhältlich (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Mit dem Gerät kann man den Fernseher in einen Smart TV verwandeln und unter anderem diverse Streamingangebote wie Netflix und Disney+ nutzen. Darüber hinaus ermöglicht das angeschlossene Gerät eine kabellose Übertragung von Inhalten von mobilen Geräten auf den Fernseher. Der Chromecast wird dabei einfach per HDMI an das TV-Gerät angeschlossen. Derzeit kostet das Gerät rund 68 Euro.

Google will nun das Streamingangebot des Chromecast um die Apple TV App erweitern. Wer ein kostenpflichtiges Abo besitzt, kann somit demnächst auch die Apple TV+ Streamingplattform über das Google-Gerät nutzen. Wie der Konzern ankündigt, soll man in der Verbindung von Google TV und Apple TV etwa noch leichter personalisierte Empfehlungen zu Filmen und Serien erhalten können.

Bis man über Chromecast auf Apple TV+ zugreifen kann, wird es allerdings noch etwas dauern. Von einem genauen Startdatum ist in der Ankündigung noch keine Rede. Google verspricht aber, die App Anfang des kommenden Jahres zur Verfügung zu stellen.