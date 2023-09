Basketball-WM: Steigt kurzfristig doch noch ein großer Free-TV-Sender ein?

Anzeige

Deutschland gegen die USA im Halbfinale der Basketball-WM – und kein großer TV-Sender steigt ein. Verbandspräsident Weiss hadert öffentlich mit der Lage, könnte aber kurzfristig doch erlöst werden.

Der deutsche Basketball-Präsident Ingo Weiss hat sich wenige Stunden vor dem Halbfinale gegen die USA erneut über die aktuelle TV-Situation beschwert. Dass sich kein Sender gefunden habe, der an der Basketball-WM ausreichend interessiert sei, „die Rechte von Magenta erwirbt und die Spiele zeigt, das erzürnt mich“, sagte Weiss der „Bild“ am Freitag in Manila. Das erste deutsche WM-Halbfinale seit 21 Jahren wird diesen Freitag (14.40 Uhr) ausschließlich bei Magentasport übertragen und ist dort kostenfrei zu sehen. „Vielleicht sind ARD und ZDF auch zu konservativ, sich an spannende Sportarten wie Basketball heranzuwagen“, mutmaßte Weiss.

Genau aus dem von Weiss angeprangerte öffentlich-rechtlichen Lager könnte nun aber kurzfristig doch noch Abhilfe kommen – wenn auch erst bei einem Finaleinzug der deutschen Nationalmannschaft. So berichtet es zumindest die „Bild“ am Freitag unter Berufung auf interne Informationen. Demnach stünde mit Robin Benzing für den Sender auch schon ein TV-Experte für das Finale der Basketball-WM bereit.

MagentaSport überträgt alle deutschen WM-Spiele gratis und die weiteren Begegnungen kostenpflichtig. Bis zuletzt hatte sich die Telekom noch eine Sublizenzierung für die K.-o.-Runde in Manila offen gelassen. „Wenn eine Kooperation für beide Seiten sinnvoll ist, dann kann eine Verwertung der Inhalte über andere Medienpartner möglich sein“, sagte ein Sprecher Anfang der Woche der dpa. Doch bis zum heutigen USA-Spiel ergab sich keine Einigung.

