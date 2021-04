Bravia Core bringt IMAX-Qualität auf Sony XR-Geräte

Anzeige

Mit Pure Stream sollen Nutzer der XR-Reihe über den Sony-Streamingdienst Bravia Core höchste Streaming-Qualität nutzen – und auch die größte IMAX Enhanced-Kollektion von Sony Pictures auf dem heimischen TV anschauen können.

Auf allen neuen BRAVIA XR Modellen ist Bravia Core bereits vorinstalliert, so etwa auf dem kürzlich eingeführten 4K HDR OLED-Fernseher BRAVIA XR MASTER A90J oder dem demnächst verfügbaren 4K HDR Full Array LED-Fernseher BRAVIA XR X90J.

Bravia Core Credits bei XR-Modellen inklusive

Mit Bravia Core Credits können die Besitzer eines Bravia XR Fernsehers, die sich bei Bravia CORE registrieren, Filme aus einer Auswahl von mindestens 300 Titeln freischalten, darunter „Venom“, „Ghostbusters – Die Geisterjäger“, „Blade Runner 2049“ und „Jumanji: The Next Level“. Die Modelle A90J und Z9J werden mit 10 Film-Credits ausgeliefert, die übrigen Bravia XR-Modelle mit 5 Credits. Darüber hinaus bietet Bravia Core mit der Registrierung Zugriff auf eine fantastische Auswahl an Filmen, die Besitzer eines Bravia XR Fernsehers jederzeit und beliebig oft in bis zu 4K HDR-Qualität4 sehen können.

Wer kann Pure Stream nutzen?

Bravia Core verfügt über Pure Stream, das Streaming zwischen 30 Mbit/s und 80 Mbit/s bieten soll. Um auf Pure Stream mit 30 Mbit/s zugreifen zu können, ist laut Anbieter eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 43 Mbit/s notwendig. Für den Zugriff auf Pure Stream in höchster Qualität mit 80 Mbit/s wird indes eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 115 Mbit/s benötigt.

Sony Bravia XR X90J jetzt vorbestellbar

Der neue 4K HDR Full Array LED-Fernseher Bravia XR X90J von Sony kann ab sofort vorbestellt werden. Die aktuellen Fernseher der Bravia XR Serie von Sony sind mit dem neuen Cognitive Processor XR ausgestattet, der ein innovatives Verarbeitungsverfahren einsetzt, das laut Hersteller „über herkömmliche KI hinausgeht und die Art und Weise nachahmt, wie Menschen sehen und hören.“

TV-Modell unverbindliche Preisempfehlung Verfügbarkeit BRAVIA XR X90J 4K HDR Full Array LED Google TV XR-50X90J (50 Zoll / 126 cm) Preis folgt zu einem späteren Zeitpunkt 17.05.2021 XR-55X90J (55 Zoll / 139 cm) 1.399 € 03.05.2021 XR-65X90J (65 Zoll / 164 cm) 1.599 € 03.05.2021 XR-75X90J (75 Zoll / 189 cm) Preis folgt zu einem späteren Zeitpunkt 2021