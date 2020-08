Bundesliga auch weiterhin bei Prime: Amazon übernimmt DAZN-Signal

Anzeige

Auch bei Amazon Prime werden weiterhin Bundesliga-Spiele live gezeigt. Allerdings gibt es wohl einen entscheidenden Unterschied zum vorherigen Deal, der einen Haken für Prime-Kunden birgt.

Im Gegensatz zu den Spielen am Saisonende bietet Amazon künftig kein eigenes Produkt an, sondern übernimmt statt dessen die DAZN-Übertragungen. Daher wird eine Zusatzgebühr nötig sein, um die DAZN-Bundesligaspiele live via Prime sehen zu können, wie die „Bild“ zuerst berichtete. Ein konkreter Preis hierfür stünde aktuell noch nicht fest. Es wird aber weiter spekuliert, dass dieser bei rund fünf Euro liegen könnte.

Ein DAZN-Abo allein kostet – nach einem Gratis-Probemonat – zur Zeit knapp zwölf Euro. Darin ist, wie seit Sonntagabend feststeht, jedoch weiterhin Bundesliga-Live-Fußball enthalten. Davon war seit dem Ende der letzten Saison zunächst nicht auszugehen. Erst im Rahmen der Live-Übertragung des von den Bayern gestern gewonnen Champions-League-Endspiels ließ der Sportstreaminganbieter die Katze aus dem Sack (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Der Inhalt des Bundesliga-Pakets bleibt aufgrund der offensichtlich wieder in Kraft getretenen Sublizenz von Eurosport der selbe. Es umfasst 30 Freitagsspiele (inklusive Saisoneröffnung), je fünf Spiele am Sonntagmittag und Montagabend, den Supercup sowie vier Relegationsspiele.