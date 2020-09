Crime + Investigation Play jetzt auch für Apple TV App verfügbar

Anzeige

Crime + Investigation Play ist eine Plattform für Dokus und Doku-Reihen. Seit gestern ist das Streamingangebot in Deutschland und Österreich für die Apple TV App verfügbar.

Bei Crime + Investigation Play handelt es sich um einen On-Demand-Kanal von A+E Networks Germany. Die App kann ab sofort auf iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, ausgewählten Samsung und LG Smart TVs sowie Roku- und Amazon Fire TV-Geräten genutzt werden.

Inhaltlich konzentriert sich die Videoplattform vor allem auf True-Crime-Formate. Teil des Angebots ist unter anderem „60 Days In – Undercover im Knast“. In der Doku-Reihe lassen sich unschuldige Freiwillige in die gefährlichsten Gefängnisse der USA einschleusen, um dort korrupte Machenschaften aufzudecken. Daneben gehört auch die skandalumwitterte Serie „Surviving R. Kelly“ zum Portfolio, in dem Missbrauchsopfer des Sängers Robert „R.“ Kelly ihre Erfahrungen schildern. Als deutsche Eigenproduktion kündigt A+E Networks etwa die Dokureihe „Protokolle des Bösen“ mit Fritz Wepper, Michaela May und Uwe Ochsenknecht als deutsche Serienkiller an.

Crime + Investigation Play ist in den ersten zwei Wochen kostenfrei. Nach dem Testzeitraum kostet das Angebot monatlich 3,99 Euro. Das Factual-Entertainment-Angebot sollen Abonnenten online und offline nutzen können. In Großbritannien und Irland startete Crime + Investigation Play bereits 2019. Im Juni 2020 kam die Plattform erstmals nach Deutschland und Österreich.