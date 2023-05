DAZN und Joyn kooperieren

Anzeige

In Österreich sind ab sofort zwei neue DAZN Fast-Channels über Joyn verfügbar. Folgt eine Kooperation auch in Deutschland?

Ab dem 5. Mai 2023 können Zuschauerinnen und Zuschauer in Österreich die frei empfangbaren linearen Kanäle DAZN Fast und DAZN Rise auch über Joyn sehen. Seit Freitagmorgen sind die Channels verfügbar, wie der Sport-Streaminganbieter gegenüber DIGITAL FERNSEHEN bestätigte. Kurz zuvor war der Launch von Joyn Österreich verkündet worden (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Über eine mögliche Kooperation mit Joyn in Deutschland konnte DAZN gegenüber DIGITAL FERNSEHEN keine Auskunft geben. Der Anbieter betont jedoch, intensiv daran zu arbeiten, seine Fast-Channels in den kommenden Wochen und Monaten auf weiteren Plattformen zur Verfügung zu stellen.

DAZN Fast und DAZN Rise jetzt bei Joyn in Österreich

Für den am 1. Dezember 2022 gestarteten Kanal DAZN Fast verspricht der Anbieter eine umfangreiche Auswahl aus dem DAZN-Programmkatalog. Dazu zählen Highlight-Clips und komplette Spiele im Re-Live aus den internationalen Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1 oder auch aus Pokalwettbewerben wie FA Cup und Carabao Cup.

Bei DAZN Rise handelt es sich indes um einen 24/7 Frauensport-Sender, der Mitte März in Deutschland und Österreich kostenlos gestartet ist. Neben Frauenfußball gibt es auf dem Kanal auch Handball aus der EHF Champions League und EHF European Leage sowie Basketbal, Gold und Boxkämpfe zu sehen. Unter anderem verweist DAZN auf die Übertragung des Finales der UEFA Women’s Champions League am 3. Juni. Ab September will DAZN außerdem erstmals die Spiele der deutschen Frauen-Bundesliga live über die DAZN App und DAZN Rise übertragen.

Quelle: DAZN

