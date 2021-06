Anzeige

Zehn Spiele der in wenigen Tagen beginnenden EM zeigt MagentaTV bekanntlich exklusiv. Die Hälfte davon steht schon fest und ein echter Knaller ist auch schon dabei.

Die komlpette EM 2020 gibt es bekanntlich nur bei der Telekom – für Kunden ohne Zusatzkosten. Der Empfang der beiden neuen UHD-Sender, die pünktlich zur EM-Eröffnung am Freitag starten, ist dabei nur über die Magenta TV Box möglich. Die beiden ebenfalls neuen FullHD-Kanäle senden in einer Auflösung von 1920×1080 auf allen Ausspielwegen. So weit zu den technischen Aspekten, Berücksichtigt werden müssen (Hier geht es zum ausführlicheren DIGITAL FERNSEHEN-Artikel aus dem Mai).

UHD-Spiele nur via TV Box (Play)

Auf Übertragungsseite hat sich mittlerweile nämlich auch schon etwas getan. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen fünf der zehn Exklusivspiele von MagentaTV nämlich schon fest. Los geht es bereit diesen Samstag um 15 Uhr mit der Partie Schweiz – Wales. Drei weitere Nachmittagsanssetzungen mit ungefähr gleichbleibender Attraktivität folgen im Abstand von jeweils zwei Tagen (siehe unten).

Am letzten Gruppenspieltag konnte sich die Telekom jedoch bereits das Duell Welt- gegen Europameister für sein TV-Angebot sichern. Am 23. Juni spielen Frankreich und Portugal ab 21 Uhr eine Neuauflage des letzten EM-Finals 2016 in der „deutschen“ Gruppe F aus.

Von den entscheidenden Gruppen-Begegnungen werden noch vier weitere exklusiv bei MagentaTV landen. Die Auswahl dieser findet jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Diese MagentaTV-exklusiven EM-Spiele stehen bereits fest

Samstag, 12. Juni: Wales – Schweiz (Gruppe A) live ab 15 Uhr

Montag, 14. Juni: Schottland – Tschechien (Gruppe D) live ab 15 Uhr

Mittwoch, 16. Juni: Finnland – Russland (Gruppe B) live ab 15 Uhr

Freitag, 18. Juni: Schweden – Slowakei (Gruppe E) live ab 15 Uhr

Mittwoch, 23. Juni: Portugal – Frankreich (Gruppe F) live ab 21 Uhr

