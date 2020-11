Diese Woche neu bei Disney+

Anzeige

Immer Freitags gibt es neues Film- und Serienmaterial bei Disney+: Diesmal unter anderem mit einer komplett neue Sendung und der obligatorischen nächsten Folge der 2. Staffel „The Mandalorian“.

Die Serie „Erde an Ned“ feiert heute ihre Premiere bei Disney+. Dabei handelt es sich um einen Hybrid aus Sci-Fi- und Late-Night-Puppenspielserie. Denn Ned ist ein Außerirdischer, der eigentlich eine Invasion geplant hatte, dann aber doch sich lieber mit irdischen Stars und Sternchen vom Planeten Erde im Fernshehen unterhält.

Ebenfalls frisch am Start ist die dritte Staffel „Seltsam, aber wahr“ und natürlich gibt es ab diesem Freitag auch wieder eine neue Folge „The Mandalorian“ zu bestaunen. Alle Neu-Aufschaltungen des 13. Novembers hier nochmal im Überblick.

Greatest Showman

Mein Geist rockt! (Staffel 1)

NEUSTART: Erde an Ned (Start Staffel 1)

NEUSTART: Seltsam, aber wahr (Staffel 3, alle Episoden)

STAFFELFINALE: Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 8: „Grace, das Gorilla-Baby“

Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 9: „Ashley Tisdale”

Die Helden der Nation – Episode 7: „Der Countdown”

Ein Tag bei Disney – Episode 50: „Mark Gonzales: Ingenieur für Dampfzüge”

The Mandalorian Staffel 2: „Kapitel 11”

EIne Übersicht aller November-Neuigkeiten können auch im entsprechenden DF-Artikel nochmal nachgelesen werden. Daraus geht auch hervor, dass nächste Woche ausnahmsweise von der üblichen Taktung abgewichen wird. Die Gründe dafür sind Micky Maus‘ Geburtstag und Star Wars-Special.