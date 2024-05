Dyn ist ab sofort auf Apple-TV-Geräten verfügbar

Dyn breitet sein Angebot auf Apple TV aus. Neu-Abonnenten können bei Dyn aktuell zudem ein kostenfreies Probe-Abo austesten.

Dyn gibt es jetzt bei Apple TV. Die App wird auf allen Apple TV-HD-Modellen und 4k-Geräten mit einem Betriebssystem ab tvOS 17 oder höher unterstützt. Interessierte finden die Dyn im App-Store ihres Apple TV und können die App so auf ihrem Smart-TV installieren. Dyn kann auch über Webbrowser, mobile Geräte, Tablets, weitere Smart-TVs wie LG und Samsung sowie über Streaming-Sticks empfangen werden.

Basketball-Bundesliga jeden Tag bei Dyn

©Dyn Media – Die BBL findet live bei Dyn statt

Der Sport-Streaming-Dienst Dyn hat diverse Sportation wie Basketball, Handball, Tischtennis oder Volleyball im Programm. Dazu gehören die Übertragung von Live-Spielen, Highlight-Berichte, Magazine, Talk-Formate oder Interviews. Aktuell kann bei Dyn die BBL (Basketball-Bundesliga) live verfolgt werden. Heute Abend, am 17. Mai, finden zum Beispiel zwei BBL-Partien auf Dyn statt. Einmal das Spiel Alba Berlin gegen Telekom Baskets Bonn, das um 18.15 Uhr startet. Zum anderen treten die Niners Chemnitz gegen Rasta Vechta um 20.15 Uhr an. Morgen am Samstag, den 18. Mai, gib es dann die Partie Ratiopharm Ulm gegen Würburg Baskets um 18.15 Uhr. Die BBL-Playoffs gehen auch am Pfingstsonntag und Pfingstmontag bei Dyn weiter.

Dyn zweit Tage kostenlos testen

Apple-TV-Besitzer, die das Sport-Streaming-Angebot von Dyn erst einmal einmal austesten wollen, können aktuell zudem eine kostenfreie Probe-Aktion nutzen. Das Dyn-Angebot gilt seit dem 14. Mai. Neu-Abonnenten können die Dyn-App zwei Tage lang mit allen Sport-Inhalten gratis testen. Die Aktivierung des Probe-Abos erfolgt automatisch, wenn ein Jahres- oder ein Monats-Abo bei Dyn abgeschlossen wird. Innerhalb dieser zwei kostenfreien Testtage kann das Abo auch wieder gekündigt werden. Ansonsten wird im Anschluss automatisch das gebuchte Abo bei Dyn aktiviert. Mehr Details dazu gibt es ebenfalls bei DIGITAL FERNSEHEN.