Fox News International kommt schon nächste Woche auch nach Deutschland

Fox News International expandiert in Windeseile nach Europa – inklusive Deutschland. Bis 2021 will man in über 20 Ländern präsent sein.

Das Streamingportal soll bereits ab dem 17. September hierzulande verfügbar sein. Gleichzeitig erfolgt der Start in Spanien und Großbritannien, wie am Dienstag zuerst die „Süddeutsche“ berichtet. Dem Bericht nach werden die bislang in den USA und seit kurzem auch in Mexiko verbreiteten Inhalte nicht synchronisiert oder gar internationale Varianten produziert. Somit werden wohl rund 20 Sendungen des Murdoch-Nachrichtensenders in englischer Originalfassung zur Verfügung gestellt.

Ziel der Expansion sei es, auch international die rechtskonservative Kraft auf dem News-Markt zu werden. Eine Nische, die auf dem europäischen Markt schon allein aus Gründen der journalistischen Objektivität und Integrität noch unbesetzt ist. Dass das Format von Fox News nicht auch diesseits des Atlantiks funktionieren kann, musst das noch lange nicht bedeuten. In nahezu allen Staaten Europas gibt es mehr oder minder starke und extreme rechtspolitische Minderheiten, die dem „Zuckerbrot und Peitsche“-Nachrichtenprinzip von Fox News gegenüber bestimmt nicht von vornherein abgeneigt sein werden.

Der Preis von rund 7 US-Dollar wird wohl einfach in Euro umgerechnet.