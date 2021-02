MagentaTV jetzt mit DAZN und Receiver zum Aktionspreis

Anzeige

Die Deutsche Telekom bewirbt in dieser Woche eine neue Aktion: MagentaTV Neukunden können sich jetzt einen Media Receiver zum Aktionspreis sichern. Außerdem kündigt der Anbieter eine erweiterte Kooperation mit DAZN an.

Wer als Neukunde aktuell MagentaTV bucht, erhält einen Media Receiver sechs Monate lang zum Aktionspreis. Kunden sollen in diesem Zeitraum monatlich nur 1,95 Euro statt 4,95 Euro zahlen müssen. Das Angebot gilt bei Buchung eines Endgeräte-Service-Pakets für den Media Receiver 401 (schwarz/weiß) und den Media Receiver 601 Sat. Ausgeschlossen von der Aktion sind Kunden, die in den letzten 3 Monaten bereits einen Breitbandanschluss bei der Telekom hatten.

Bereits gestern ist die Aktion gestartet und läuft noch bis zum 31. März 2021. So können sich Neukunden etwa MagentaTV Smart M mit Media Receiver 401 in den ersten sechs Monaten für 31,90 Euro monatlich statt 34,90 Euro monatlich sichern, teilt die Telekom mit. Ab dem siebenten Monat erhöht sich der Preis dementsprechend. So erhöht sich etwa der Tarif von MagentaTV M auf 49,95 Euro monatlich, zuzüglich Receiver-Kosten. In den MagentaTV Smart und MagentaTV Netflix Paketen ist nebenbei etwa auch ein TVNow-Abo enthalten, wie der Website zu entnehmen ist.

DAZN zum Preisvorteil

Neben der Media-Receiver-Aktion kündigt die Telekom diese Woche an, enger mit DAZN zusammenzurücken. Ab sofort sollen nämlich Telekom-Kunden das Sportangebot von DAZN direkt mit einem Preisvorteil buchen können. Der Buchungsprozess kann dabei direkt über den Media Receiver laufen. Im Monatsabo müssen MagentaTV Kunden statt 11,99 Euro nur 11 Euro monatlich zahlen. Im Jahresabo kostet DAZN bei MagentaTV 9 Euro statt 10 Euro im Monat, teilt der Anbieter mit.

Das Monatsabo ist dabei monatlich kündbar, das Jahresabo erstmalig zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit (ein Jahr) und anschließend ebenfalls monatlich. Voraussetzung für beide Tarife ist ein bereits bestehender MagentaTV Vertrag. Bezüglich des DAZN Jahresabos sind die Tarife MagentaTV Flex und Smart Flex ausgeschlossen.

Weitere Informationen zum Vertragsabschluss und der genauen Zusammensetzung der Preise gibt es auf den Seiten der Telekom.