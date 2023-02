Trotz „1899“-Aus: Netflix heuert die „Dark“-Macher für neue Mystery-Serie an

Anzeige

„1899“ wurde bereits wieder abgesetzt, doch die deutschen Schöpfer von „Dark“ sollen nun für Netflix eine neue Comic-Serie auf die Beine stellen.

Mit der Science-Fiction-Serie „Dark“ gelangten die deutschen Autoren Baran bo Odar und Jantje Friese zu internationaler Anerkennung. Ihr darauf folgendes Serienprojekt „1899“ floppte jedoch und wurde bei Netflix nach nur einer Staffel wieder abgesetzt. Trotzdem sollen die kreativen Köpfe nun einen Millionenbetrag erhalten, um für Netflix eine neue Serie um den Comic „Something Is Killing The Children“ zu erschaffen.

Die „Dark“-Macher betreten mit der neuen Serie vertraute Mystery-Pfade

Bild: © Julia Terjung/Netflix – Mit der Sci-Fi-Mystery-Serie „Dark“ gelangten Baran bo Odar und Jantje Friese zu Ruhm

Baran bo Odar und Jantje Friese bleiben auch für ihr neues Projekt dem Mystery-Genre und ihrem düsteren Stil treu. Der erfolgreiche Comic „Something Is Killing The Children“ von James Tynion und Werther Dell’Edera handelt von der Kleinstadt Archer’s Peak, in der auf mysteriöse Weise eine Reihe von Kindern verschwindet, ähnlich wie in „Dark“ oder Stephen Kings „Es“. Die Wenigen, die zurückkehren, berichten von schrecklichen Monstern, die in den Schatten leben.

Nur eine Person scheint in der Lage, den Kindern zu helfen und das Mysterium aufzuklären. Erica Slaughter kann offenbar die selben Schatten durchdringen und erkennen, von denen auch die Kinder heimgesucht werden.

Netflix gewährt den „Dark“-Schöpfern einen Millionenbetrag

Boran bo Odar und Jantje Friese sollen zusammen mit den Boom! Studios! arbeiten – Die Produktionsfirma hat ebenfalls einen Deal mit Netflix. Wie das Magazin Deadline berichtete, handelt es sich bei dem Budget für die neue Serie um einen achtstellige Summe. Ursprünglich einmal waren Trevor Macy und Mike Flanagan, die Macher von „Doctor Sleep“, als Autorenduo vorgesehen, doch Netflix entschied sich gegen Macy und Flanagan, um stattdessen die deutschen „Dark“-Macher an die kreative Spitze zu setzen. Genauere Details zur Serienumsetzung des Comics „Something Is Killing The Children“ sind noch nicht bekannt.

Bildquelle: Dark-Netflix: © Julia Terjung/Netflix

Netflix Streaming: © freestocks on Unsplash