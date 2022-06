Netflix-Highlights im Juli: „Stranger Things“ Staffel 4 endet und eine deutsche Serie startet

Anzeige

Im Juli beendet Netflix die vierte Staffel von „Stranger Things“, kommt aber auch mit dem ausgezeichneten „King of Stonks“ daher. „Oggy und die Kakerlaken“ feiert derweil ein Comeback. Hier ein Überblick aller neuen Inhalte:

Anzeige

Netflix-Serien im Juli

Stranger Things Staffel vier Ausgabe 2 1. Juli

King of Stonks 6. Juli

Capitani: Staffel zwei 8. Juli

Boo, Bitch 8. Juli

Resident Evil 14. Juli

Virgin River: Staffel vier . Juli

My Liberation Notes 2. Juli

Control Z: Staffel drei 6. Juli

How To Build a Sex Room 8. Juli

Die längste Nacht 8. Juli

Big Timber: Staffel zwei 13. Juli

Es tut verdammt weh 13. Juli

Extraordinary Attorney Woo 13. Juli

Sintonia: Staffel drei 13. Juli

Country Queen 15. Juli

Farzar 15. Juli

Mom, Don’t Do That! 15. Juli

Remarriage & Desires 15. Juli

Alba 15. Juli

Bogdan Boner: Exorzist: Staffel zwei 20. Juli

Blown Away: Staffel drei 22. Juli

Alchemy of Souls 23. Juli

DI4RIES 26. Juli

Traumhaus-Makeover: Staffel drei 27. Juli

Car Masters – Von Schrott zu Reichtum: Staffel vier 27. Juli

Rebelde – Jung und rebellisch: Staffel zwei 27. Juli

Another Self 28. Juli

Keep Breathing 28. Juli

Fanático 29. Juli

Uncoupled 29. Juli

Rache ist süß: Das Rebel Cheer Squad 29. Juli

The Beauty Queen of Jerusalem: Staffel zwei 29. Juli

Masaba Masaba: Staffel zwei Bald Verfügbar

Netflix-Filme im Juli

Der erste Blick, der letzte Kuss und alles dazwischen 6. Juli

Das Seeungeheuer 8. Juli

Für Jojo 11. Juli

Überredung 15. Juli

The Gray Man 22. Juli

Ranveer Singh gegen die Wildnis mit Bear Grylls 8. Juli

Gefährliche Liebschaften 8. Juli

Incantation 8. Juli

Jewel 8. Juli

Malnazidos – Im Tal der Toten 11. Juli

Unter der Sonne Amalfis 13. Juli

Jaadugar – Der Zauberer 15. Juli

Za duży na bajki 18. Juli

Live is Life 18. Juli

Pipa 27. Juli

Haarige Angelegenheiten 28. Juli

Purple Hearts 29. Juli

Dokumentationen

Das Mädchen auf dem Bild 6. Juli

Verändere dein Bewusstsein 12. Juli

Der Mörder meiner Tochter 12. Juli

Das Rätsel um D. B. Cooper 13. Juli

Hört nie auf zu träumen: Das Leben und Vermächtnis von Shimon Peres 13. Juli

Streetfood: USA 26.. Juli

Der meistgehasste Mann im Internet 27. Juli

Indische Serienmörder: Der Schlächter von Delhi – Bald Verfügbar

Comedy Specials

Bill Burr: Live at Red Rocks 12. Juli

David A. Arnold: It Ain’t For the Weak 19. Juli

Kids & Family

My Little Pony: A New Generation: Sing-Along (Englische OV) 18. Juli

Karmas Welt: Staffel drei 7. Juli

Kung Fu Panda: Der Drachenritter 14. Juli

StoryBots: Laugh, Learn, Sing: Collection 2: Learn to Read 18. Juli

Jurassic World: Neue Abenteuer: Staffel fünf 21. Juli

Gabby’s Dollhouse: Staffel fünf 25. Juli

Oggy und die Kakerlaken: Die nächste Generation 28. Juli

Anime

Uncle from Another World 6. Juli

Detektiv Conan: Zero’s Tea Time 29. Juli

Lizenztitel Auswahl bei Netflix (alle ab 1. Juli)

25 KM/H

Cult of Chucky

Dirty Grandpa

Free Willy – Ruf der Freiheit

Midway – Für die Freiheit

New Amsterdam: Staffel 2

Ransom

Im Auftrag des Teufels

Project X

GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia

Shutter Island

Manifest: Staffel 3

Minority Report

Manifest: Staffel 1

Manifest: Staffel 2

Ali

Quelle: Netflix

Bildquelle: strangerthings: Netflix