Film Total: Neuer Prime Channel für Actionfans – kostenlos testen

Ein neuer Amazon Prime Video Channel geht an den Start: Film Total bietet Action, Thriller und Comedy satt. Prime-Mitglieder können den Channel nun 14 Tage lang testen.

Nach dem Prime Video Channel Bloody Movies geht Tiberius Film nun den nächsten Schritt: Mit Film Total startet ein weiterer Kanal des Münchner Independent-Anbieters bei Amazon. Prime-Mitglieder können sich den neuen Kanal Film Total nun zum bestehenden Angebot von Amazon Prime Video dazu buchen.

Angebot von Tiberius Film

Das Filmangebot von Film Total ist dabei breitgefächert: Actionfilme, Thriller, Dramen und Komödien. Diese Filme stammen wiederum aus dem Programm von Tiberius Film und weiteren Partnern. Zudem soll das Angebot regelmäßig durch weitere Highlights ergänzt werden.

Dort findet sich beispielsweise der neue Thriller „Run with the Hunted“ mit Ron Perlman und Michael Pitt, der Actioner „T-34: Das Duell“ oder „Sommer 1943: Das Ende der Unschuld“. Die Filme können dann Channel-exklusiv bei Film Total abgerufen werden.

Thriller- und Action-Klassiker

Weitere Höhepunkte sind die Thriller „Sleepless – Eine tödliche Nacht“ mit Jamie Foxx, „Kidnap“ mit Halle Berry, der Action-Klassiker „Best of the Best – Karate Tiger IV“ mit Eric Roberts und Christopher Penn. Aber auch das Sci-Fi-Abenteuer „Predestination“ mit Ethan Hawke ist am Start. Ebenso sind Komödien wie „Die gesammelten Peinlichkeiten unserer Eltern in der Reihenfolge ihrer Erstaufführung“ mit Nicole Kidman und Robert Altmans Hollywood-Satire „The Player“ demnächst verfügbar.

Film Total 14 Tage gratis testen

Prime-Mitglieder haben nun die Möglichkeit, zusätzlich zum bestehenden Prime Video-Angebot den Film Total-Channel als Video On Demand-Modul zu buchen. Dieser kann zudem monatlich gekündigt werden. Zunächst können Prime-Mitglieder den neuen Channel 14 Tage lang gratis testen.

