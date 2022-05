Neuer Spilefilm-Sender bei MagentaTV: Wedo movies HD

Anzeige

Wedo movies HD ist neu im Sender-Angebot von MagentaTV. Hier gibt es Empfangsdaten und weitere Infos zu dem Spielfilmkanal, der einem jüngst umbenannten Streamingdienst entspringt.

Die Video Solutions AG weitet ihr werbefinanziertes Streaming-Angebot wedotv ins lineare Fernsehen aus. Der als FAST Channel gestartete Spielfilmkanal wedo movies wird ab sofort im regulären TV-Senderangebot von MagentaTV der Deutschen Telekom verbreitet. Die mehr als vier Millionen MagentaTV-Kunden können wedo movies HD auf dem EPG-Programmplatz 79 empfangen.

Wedo movies HD vorher FAST Channel

Die Aufschaltung bei MagentaTV folgt auf den Namenswechsel von Watch4 in Deutschland, Österreich und der Schweiz und des Schwesterdienstes W4Free in Großbritannien zur neuen, einheitlichen Bezeichnung wedotv. Das Angebot umfasst Spielfilme, Serien, Dokus und Live-Sport – kostenfrei und werbefinanziert.

Wedotv ist als App auf den meisten Smart TVs, Streaming-Devices und Plattformen verfügbar, darunter Android, iOS, Samsung, Amazon Fire TV, Apple TV und Roku, sowie direkt im Web unter www.wedotv.com. Bei MagentaTV, Samsung TV Plus, Waipu.tv, rlaxx TV, LG Channels, Philips, Rakuten TV, Xiaomi, Netgem und TCL wird zudem der lineare Kanal (FAST Channel) wedo movies angeboten. Die Videos verzeichnen eigenen Angaben zufolge über 30 Millionen Abrufe pro Monat – mit stark steigender Tendenz.

Über Wedotv

Wedotv ist ein kostenfreies, werbefinanziertes Video-on-Demand-Portal mit Spielfilmen, Serien, Dokumentationen, TV-Shows und Sport sowie Lifestyle-, Comedy- und Automotive-Programmen. Das Angebot startete 2018 unter der Bezeichnung Watch4 in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie 2019 als W4Free in Großbritannien. wedotv wird von der Video Solutions AG mit Sitz in Zug, Schweiz, betrieben, einem Anbieter von AVoD- und SVoD-Diensten im Bereich Sport und Unterhaltung.

Erst im April hatte es eine ganze Welle neuer Sender bei MagentaTV gegeben, DIGITAL FERNSEHEN berichtete.

Quelle: wedotv

