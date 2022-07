Neuer Streamingdienst FIFA+ landet auf Hisense Smart-TVs

Anzeige

FIFA+ wird ab diesem Sommer direkt auf den VIDAA-Fernsehern von Hisense abrufbar sein. Originals, Live-Spiele und ein umfangreiches Archiv werden auf Hisense-Geräten zur Verfügung stehen. Zudem tritt Hisense als Hauptsponsor einer neuen täglichen Sendung zur WM in Katar in Erscheinung.

FIFA+, das neue digitale Angebot des Fußball-Weltverbands, dass erst im April gestartet wurde, kommt im Laufe dieses Sommers auf Hisense-Fernsehern mit VIDAA-Benutzeroberfläche. Der Streamingdienst bietet Fans zu Hause tausende, kostenlose Stunden Original-, Live- und Archiv-Fußballcontent an. Hisense, seinerseits offizieller Sponsor der WM 2022 in Katar, wird darüber hinaus während der Weltmeisterschaft als Hauptsponsor einer exklusiven täglichen Show auftreten, in der Highlights aus den Spielen, Stargäste und Live-Reaktionen gezeigt werden.

Charlotte Burr, FIFA-Direktorin für Strategie, Unternehmensentwicklung und FIFA+, kommentiert: „Dies ist ein wichtiger Schritt für FIFA+ und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Hisense beim Ausbau der Plattform. Innovation ist für die FIFA von zentraler Bedeutung und so sind die VIDAA-fähigen Fernsehgeräte von Hisense ein natürliches Zuhause für die FIFA+-App. Fußballfans mit vernetzten Geräten werden bald in der Lage sein, unsere umfangreichen Inhalte direkt auf ihren Hisense-Fernsehern zu erleben“.

Näheres zu FIFA+, Empfangsmöglichkeiten und den angebotenen Inhalten findet sich im separaten DIGITAL FERNSEHEN-Artikel zum Launch des Streamingdienstes.

