Neues IPTV-Angebot von EWE – Start noch 2021

Anzeige

Schlüsselfertige IPTV-Lösung inklusive 4K Set Top Box: Das Oldenburger Energie- und Telekommunikationsunternehmen EWE entwickelt sein TV-Angebot weiter und hat sich dabei für ocilion entschieden.

Die Energieversorgung Weser-Ems setzt ihr neues IPTV-Angebot „ZuhauseTV“ mit ocilion um. Die von dem IPTV-Spezialisten maßgeschneiderte On-Premises-Komplettlösung umfasst unter anderem 4K Set Top Boxen, First und Second Screen Apps sowie umfangreiche Features und Content-Pakete.

Die IPTV-Lösung von ocilion ermöglicht beispielsweise das Aufzeichnen in der Cloud sowie zeitversetztes Fernsehen (Replay). Die Benutzeroberfläche ist im Design des Anbieters gehalten. In Verbindung mit einem leistungsstarken Glasfaseranschluss von EWE erhalten Kunden ein zukunftssicheres TV-Produkt. Das neue Angebot ZuhauseTV soll noch in diesem Jahr starten.

EWE will ZuhauseTV noch 2021 starten

Mit unserem neuen Produkt ZuhauseTV heben wir unser IPTV-Angebot auf ein neues Niveau. Es ergänzt unser bestehendes Zuhause-Portfolio rund um Strom, Gas, Mobilfunk und Internet und liefert ein umfangreiches Unterhaltungspaket direkt in die eigenen vier Wände“, erläutert Andreas Mayer, Geschäftsfeldleiter Produkte Energie & TK bei EWE.

Hans Kühberger, Geschäftsführer ocilion: „EWE zählt zu den größten Energieunternehmen Deutschlands, versorgt bereits 700.000 Kunden mit Telekommunikationsservices und investiert noch weiter in die Glasfaserinfrastruktur. Daher freuen wir uns umso mehr, EWE als innovativen Partner gewonnen zu haben […]. Die IPTV-Komplettlösung wird in der Infrastruktur von EWE gehostet und ermöglicht die laufende Erweiterung des Angebots um neue Funktionen und zusätzlichen Content.“

Quelle: ocilion