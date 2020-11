Nur noch bis morgen: Eurosport Player für Centbetrag bei Amazon

Anzeige

Am morgigen Black Friday endet ein besonderes Angebot von Amazon: Den Eurosport Player „Bundesliga Live“ gibt es aktuell für einen Centbetrag zu buchen.

Genauer gesagt für 99 Cent statt der eigentlich monatlich fälligen 5,99 Euro. Sieben Monate soll der Rabatt Bestand haben. Bis zum 27. November, also morgen, ist die Aktion allerdings befristet. Wer sich den „Bundesliga Live“ – Channel für diesen geringen Preis also sichern will, muss schnell sein.

Der Eurosport Player beinhaltet die Spiele am Freitagabend sowie ausgewählte späte Samstags-, Montags- und frühe Sonntagsspiele der aktuellen Saison 2020/21 von DAZN. Sie sind über ein Zusatzabonnement des Eurosport Players via Prime Video Channels verfügbar und werden live übertragen bei „Bundesliga Live“ by DAZN auf Eurosport 2 HD Xtra.

Wenn man das Angebot nutzen will, muss man auf die jeweilige Amazon-Seite gehen und den Button „Jetzt loslegen“ anklicken. Im nächsten Schritt kann man dann auswählen zwischen zwei Optionen. Entweder zwischen dem Eurosport Jahres-Pass für 49,99 Euro im Jahr oder für den Eurosport Monats-Pass, der in den ersten sieben Monaten 99 Cent und anschließend 5,99 Euro pro Monat kostet.

Neben den Fußball-Übertragungen gibt es in dem Eurosport Player auch noch weiteren Live-Sport und Wiederholungen auf Abruf zu sehen. Zum Beispiel Wintersport mit dem Ski Alpin Weltcup, der World Tour im Radsport, die Tennis ATP Tour oder die Motocross Weltmeisterschaft.