Paramount+: Ausblick auf neue Inhalte inklusive deutscher Serie

Das Unternehmen hat außerdem verkündet, dass alle Filme des Hauses ab 2024 exklusiv bei Paramount+ landen, nach dem sie im Kino liefen.

Dabei wartet man offensichtlich aktuell noch gültige Vertragsbindungen ab. Was die Streaminginhalte selbst angeht, so steht auch hier einiges auf dem Plan bei Paramount+:

Beispielsweise ist ein neuer „Star Trek“-Kinostreifen von J.J. Abrams sowie „Transformer„-, „Turtles“-, „Spongebob“-Filme in der Mache. Auf der Serienseite gibt es auch Neuigkeiten. Nach dem zweiten Kino-Film wird es bald auch eine „Sonic“-Serie geben. Und auch die MTV-Kult-Asis „Beavis und Butt-Head“ bekommen eine neue Serie. Außerdem gab Paramount bekannt, dass „South Park“ ab Staffel 27, beziehungsweise vom Jahr 2024 an, von allen aktuellen Streaming-Kooperationspartnern abgezogen wird. Mit „Tulsa King“ kommt darüber hinaus im Herbst eine Serie mit Sylvester Stallone heraus. Die angekündigten lokalen Inhalte für Paramount+ in Europa und anderen internationalen Märkten müssen hingegen zunächst noch ohne Release-Ankündigungen auskommen.

Die internationalen Produktionen von Paramount+ im Überblick:

„A Gentleman in Moscow (UK)“ – basierend auf dem Bestseller-Roman von Amor Towles, erzählt diese Dramaserie die Story des Grafen Rostov, der sich 1922 in Moskau auf der falschen Seite der Geschichte wiederfindet. Die Bolschewiken lassen ihn am Leben, setzen ihn jedoch bis an sein Lebensende unter Hausarrest im ortsansässigen Metropol Hotel.

„Sexy Beast“ (UK) – die Serie ist ein Prequel zum Kultfilm gleichen Namens aus dem Jahr 2000 mit Ben Kingsley. Ob dieser dabei wieder die Hauptfigur des Don Logan übernimmt, ist aktuell noch nicht bekannt.

„Simon Beckett’s The Chemistry of Death“ (Deutschland) – Die erste deutsche Produktion für Paramount+ soll eine Psycho-Krimiserie werden. Die Regie übernimmt Richard R. Clark („War of the Worlds“, „Versailles“, „Outlander“), die Dreharbeiten finden daher auch im Vereinigten Königreich statt.

„Yonder“ (Südkorea) – Angesiedelt in naher Zukunft, im Jahr 2032, ist „Yonder“ ein Raum, in dem Tote durch das Hochladen von Erinnerungen weiterleben können. Die Science-Fiction-Serie ruft dabei die moralische Frage vom Umgang mit Leben und Tod auf den Plan.

