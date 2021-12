Paramount+ mit 18 linearen Sendern von Star Trek bis Paw Patrol

Anzeige

Paramount+ überhäuft seine Kundschaft mit 18 Live-Channels, oder anders gesagt linearen Sendern. Dabei bedient sich Viacom beim hauseigenen, kostenlosen Streamingdienst Pluto TV.

Der Streamingdienst Paramount+ wird ab 2022 auch hierzulande angeboten (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Die am Donnerstag gelaunchten 18 Live-Channels sind also zunächst noch ein exklusives US-Angebot. Via Pluto TV gibt es die Themensender aber auch hier bereits. Es wäre also kein Ding der Unmöglichkeit, den selben Schachzug auch international anzuwenden.

Die neuen Paramount+ Sender im Überblick:

24/7 Laughs: zum Beispiel mit Serien wie „Reno 911“ and „Tosh.0“

Adult Animation: „Beavis and Butt-Head“, „Celebrity Deathmatch“ and „Daria“

All Day Drama: „The Twilight Zone“ oder „The Guardian“

Animation Favorites: „Avatar: Herr der Elemente“, „Rugrats“ oder „SpongeBob“

Black Voices: „Chappelle’s Show“ oder „Key & Peele“

Crime & Justice: „CSI: Miami“, „MacGyver“ und „The Good Wife“

History & Undiscovered: Bietet eine Auswahl des Smithsonian Channel

Kids & Family Fun: mit Nickelodeon-Serien wie „iCarly“ und „Zoey 101“

Nostalgic Hits: „Beverly Hills 90210“, „Cheers“, „Frasier“ oder „Sabrina – Total Verhext!“

„Paw Patrol“: Episoden der Originalserie sowie „Paw Patrol: The Movie“ und „Paw Patrol: Live at Home!“

Preschool Corner: Vorschulprogramm mit „Dora“, „Paw Patrol“ und “Peppa Wutz”

Reality TV: Competition: „RuPaul’s Drag Race“, „Survivor“

Reality TV: Shores: „Jersey Shore“ und „Floribama Show“

SpongeBob Universe: „SpongeBob Schwammkopf“, „Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre” und die „SpongeBob“-Filme.

Star Trek: „Star Trek: Discovery“, „Star Trek: Picard“, „Star Trek: Enterprise“ und „Star Trek: Das nächste Jahrhundert“

Survivor: 40 Staffeln der Realityserie

The Challenge: Best-of der Realityserie „The Challenge“

TV Classics: „Love Boat” oder „The Twilight Zone“

Dass auf dem Star Trek-Sender auch „Picard“ läuft, hängt wohl primär mit der US-amerikanischen Rechtelage zusammen. Dort hält CBS die Serie selbst. Hierzulande läuft sie noch bei Prime. Doch, ähnlich wie bei „Discovery“, könnten diese Tage bald gezählt sein. Nur zur Erinnerung: Einen Tag vor dem Start der vierten Staffel „Star Trek: Discovery“ verschwand die Serie hierzulande aus dem Netflix-Angebot, um nur wenige Tage später bei Pluto TV aufzutauchen. Zum Staffelstart von „Picard“ könnte sich dieser Vorgang nun wiederholen.

