Paramount+ Starttermin offiziell verkündet

Der Streamingdienst CBS All Access soll unter dem Namen „Paramount+“ nach Europa kommen. Bereits letztes Jahr kursierte die Nachricht, jetzt ist der Starttermin offiziell.

ViacomCBS Inc. verkündete gestern, dass Paramount+ in den USA am 4. März online gehen soll. Am gleichen Tag startet der Streamingdienst, der CBS All Access künftig ersetzen soll (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), auch in Lateinamerika und Kanada.

Aber wie sieht es nun mit Deutschland aus? Dazu herrscht aktuell immer noch Unklarheit. Zwar soll die Plattform ab dem 25. März auch nach Europa kommen, bisher ist Paramount+ aber nur für nordischen Länder angekündigt. In Australien soll der Dienst Mitte des Jahres starten. Ungeklärt ist dabei natürlich auch immer noch, wie man mit den Inhalten bei einem deutschen Start verfahren würde. Formate wie „Star Trek: Picard“ sind hierzulande bislang bei anderen Streamingdiensten lizenziert. Zu den neu angekündigten Inhalten zählt unter anderem „Lioness“, die neue Serie von Thriller-Spezialist Taylor Sheridan („Wind River“).

Ende Februar plant ViacomCBS ein Investoren-Event, bei dem der Konzern seine zukünftigen Strategien für Paramount+ und sein Streamingangebot vorstellen will.