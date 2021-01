Pluto TV ab sofort auf allen LG Smart TVs

Anzeige

Die App des werbefinanzierten Streamingdienstes Pluto TV ist ab sofort und mit über 90 Channels auf allen LG-Fernsehgeräten kostenlos verfügbar.

Pluto TV ist ab sofort im Content Store auf allen LG Smart TVs zu finden. Der Streamingdienst bereichert die App-Plattform um eine Auswahl von über 90 themenorientierten und Branded Channels. Zu letzteren gehört zum Beispiel ein eigener SpongeBob-Schwammkopf-Kanal.

Pluto TV Crime gibt es für LG-Nutzer hingegen fesselnde Kriminalfälle. Filmhighlights bietet Pluto TV Movies und zum Kochen anregende Shows laufen auf Pluto TV Food. Olivier Jollet, Managing Director Europe von Pluto TV und SVP Emerging Business EMEAA und Asien bei ViacomCBS erläutert: „Speziellen Fokus legen wir darauf, unsere Zuschauer dort zu unterhalten, wo sie zusammenkommen und sich am wohlsten fühlen – in ihrem Wohnzimmer. Der Name LG steht für hochwertige Smart TVs und wurde unlängst auf der ersten digitalen CES mit einer Rekordzahl an Awards ausgezeichnet (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Es freut uns daher besonders, dass LG-Nutzer jetzt einfach den Fernseher einschalten, die App runterladen und sich zurücklehnen können.“

Neben allen LG Smart TVs ist der werbefinanzierte Streamingdienst in Deutschland, Österreich und der Schweiz via Android und Apple TV, Chromecast, Samsung TV Plus, Amazon Fire TV, Browser, auf der Playstation 4 und 5 oder per iPhone- und Android-App abrufbar.