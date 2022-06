Pluto TV schaltet mehrere MTV-Sender frei

Anzeige

Im kommenden Monat startet Pluto TV unter anderem sechs neue Sender von MTV. Die Juli-Highlights im Überblick.

Die neuen MTV-Kanäle sind MTV German Music, MTV RockZone, MTV Chill Out Zone, MTV Approved Hip Hop, MTV Movie Hits und MTV Music. Ab dem 29. Juli sollen die Sender zum Streamen verfügbar sein. Darüber hinaus hat die Plattform in dieser Woche noch weitere Highlights für den Monat Juli angekündigt. Dazu zählt der neue Pop-Up-Sender zur Animationsserie „Willkommen bei den Louds“ ab dem 4. Juli. Ab dem 25. Juli können außerdem alle Pferdefans die Abenteuer des wilden Mustangs „Fury“ verfolgen.

Am 16. Juli feiert der Streaming-Anbieter Movies den Geburtstag von Will Ferrell mit den Filmen „Superstar“, „Zoolander“ und „A Night at the Roxbury“. Darüber hinaus kündigt Pluto TV ein Filmprogramm an, das sich diversen Ikonen der Popkultur widmet und verschiedene Genrefilme präsentieren wird.

Pop Culture Legenden bei Pluto TV Biografie, Primetime

6.7. „I am Bruce Lee“/ „Ali“

13.7. „I am Heath Ledger“/ „I am Patrick Swayze“

20.7. „I am Johnny Cash“/ „Elvis – The King. Sein Leben“

27.7. Marathon: „I am Bruce Lee“/ „Ali“/ „I am Heath Ledger“/ „I am Patrick Swayze“/ „I am Johnny Cash“/ „Elvis – The King. Sein Leben“

Action Night bei Pluto TV Movies, Primetime

8.7. „Das verfluchte Grab“/ „Into the Sun“

15.7. „Der Legionär“/ „Flug durch die Hölle“

22.7. „Biker Boyz“/ „Sin City“

29.7. „The Italien Job“/ „Shooter“

Horrorfilme bei Pluto TV Kultfilme, jeweils ab 22 Uhr

10.7. „Children of the Corn“ Teil 1 und 2

17.7. „Leprechaun“ Teil 1 und 2

24.7. „Creepshow“ Teil 1 und 2

31.7. „Cube“/ „Cube Zero“

Quelle: Pluto TV

Bildquelle: pluto-mtv-movie: Pluto TV