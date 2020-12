Pluto TV unterstützt jetzt Chromecast

Anzeige

Pluto TV kann man ab sofort auch via Google Chromecast schauen, wie der werbefinanzierte Streamingdienst heute ankündigte.

Mit der Chromecast-Funktion kann man die Inhalte der verschiedenen Channels sowie die On-Demand-Bibliothek von Pluto TV per Streaming auf den Fernseher übertragen. Die Technik funktioniert vom Android Smartphone, iPhone oder vom Laptop aus.

Olivier Jollet, Managing Director Europe von Pluto TV sowie SVP Merging Business EMEA und Asien bei ViacomCBS, kommentiert: „Das Ziel, unsere kostenlosen Premiuminhalte für alle und über alle Geräte bequem verfügbar zu machen, verfolgen wir von Anfang an. Das ultimativeTV-Erlebnis bietet aber nach wie vor das Fernsehgerät im Wohnzimmer. Mit Chromecast kommt nun eine super einfache Möglichkeit hinzu, Pluto TV von seinem Smartphone oder Laptop auf den Big Screen zu streamen.“

Wie die Plattform erklärt, ist Pluto TV neben der Chromecast-Erweiterung in der DACH-Region via Android und Apple TV, Amazon Fire TV, Browser oder iPhone- und Android-App abrufbar. Seit Start am 19. November ist Pluto TV außerdem Teil des Launch-Lin-ups der neuen PlayStation 5 von Sony.