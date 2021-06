RiC TV launcht neue Familien-App RiC Plus

Anzeige

RiC Plus: In Kooperation mit der BiDa Group veröffentlicht die Your Family Entertainment AG bald den gewaltfreien Familiensender als App.

Seit beinahe zehn Jahren erreicht der Familiensender RiC TV Kinder und Familien im deutschsprachigen Raum. Neben normalem Kabelfernsehen kann der Sender zudem über IPTV, Live-Stream und Mobile-TV aufgerufen werden. Jetzt kündigt die Your Family Entertainment AG den Launch der dazugehörigen App RiC Plus an. Ab September steht sie im Apple Store sowie im Google Play Store zum Download bereit.

Your Family Entertainment AG entwickelt die App in Kooperation mit der BiDa Group. Die Agentur SocialBiDa bringt ihre Expertise im Bereich App-Entwicklung ein. Your Family Entertainment AG stellt dagegen ihren Content und langjähriges Wissen im Bereich Kinder- und Familienunterhaltung bereit. Wie auch schon im linearen Familiensender besteht das Herzstück von RiC Plus das Angebot aus unterhaltsamen, lehrreichen und gewaltfreien Sendungen für die ganze Familie. Außerdem werden Lernspiele und andere Edutainment-Inhalte in der Anwendung integriert. Dadurch will Your Family Entertainment ein kindgerechtes Umfeld garantieren, dass somit ganz im Sinne der Eltern ist. Darüber hinaus will YFE auch zukünftig Kooperationen mit verschiedenen Plattform-Partnern schließen, um das Nutzererlebnis immer weiter zu verbessern.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit Dr. Stefan Piëch und Your Family Entertainment AG ein Produkt zu entwickeln, das Kindern und Eltern die Sicherheit gibt, lehrreiche und gewaltfrei Inhalte zu sehen“, sagen Eden Biniaurishvili und Danell Daral von SocialBiDa. „Smartphones und Apps sind für die meisten Familien mittlerweile fester Bestandteil im Alltag“, ergänzt Stefan Piëch, CEO der YFE. „Wie schon der Sender RiC TV immer richtig coole Unterhaltung verbreitet, wird RiC Plus nun das Angebot um die Bereiche Gaming und VoD familiengerecht erweitern.“