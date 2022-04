Samsung TV Plus jetzt mit neuem „Cine Mix“-Kanal

Anzeige

Samsung TV Plus bietet ab sofort mit „Cine Mix“ den dritten eigenen Kanal in Deutschland, der über 150 Filme bereitstellen soll.

Der kostenlose Streaming-Dienst Samsung TV Plus steht auf allen Samsung Smart-TVs ab dem Modelljahr 2016 zur Verfügung. Über Google Play und den Galaxy Store kann er auch als mobile App auf ausgewählten Samsung Galaxy Smartphones und Tablets installiert werden. Mehr als 100 Kanäle bieten dabei laut Konzern Zugriff auf Nachrichten, Kinderprogramm, Sport, Serien und Spielfilme, ganz ohne Registrierung oder Abonnement.

Nach dem Launch der Kanäle „Wilder Planet“ im Juli und „Mystery Krimi“ im Oktober 2021 erweitert Samsung ab sofort das Inhaltsangebot um einen neuen Filmkanal. „Cine Mix“ soll Zugriff auf über 150 Filme bieten. Zum Sendestart will der neue Kanal 5 etwa Free-TV-Premieren wie „Once Upon a Time in Venice“ sowie insgesamt fünf Staffeln der Westernserie „Hell on Wheels“ präsentieren. Cine Mix ist laut Samsung ausschließlich in Deutschland verfügbar und soll dem Publikum einen breiten Mix an Filmen, darunter Free-TV-Premieren zur Verfügung stellen. Hinter „Cine Mix“ steht dabei der Partner Koch Films, einer der größten Film-Content-Aggregatoren in der DACH Region und Premium Partner der Top-Plattformen, erklärt das Unternehmen.

„Seit dem Start von Samsung TV Plus in Deutschland arbeiten wir kontinuierlich daran, das Programmangebot für unsere Nutzer auszubauen und weiterentwickeln zu können, um unseren Samsung TV Plus-Zuschauern ein breites Spektrum an Inhalten zu bieten – und das kostenlos. Wir freuen uns sehr, nach den beiden Samsung-eigenen Sendern „Mystery Krimi“ und „Wilder Planet“ einen weiteren Kanal zu starten“, betont Benedikt Frey, DACH Business Development Lead von Samsung TV Plus.

Quelle: Samsung