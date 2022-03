Sky Q IPTV jetzt in UHD mit Dolby 5.1: Diese Apps sind kompatibel

Anzeige

Als Sky Q über IPTV kam, stutzte so mancher Kunde: Inhalte in UHD gab es zunächst nicht. Nun hat Sky wie versprochen nachgerüstet – und beginnt der Freischaltung von UHD-Inhalten für erste Apps von Drittanbietern.

Kunden in Deutschland, die das Entertainment-Angebot von Sky mittels Internetverbindung streamen, können ab sofort ausgewählte Inhalte in UHD-Bildqualität beziehen. Die Weiterentwicklung ermöglicht das Streamen von UHD-Inhalten zunächst in Premium-Apps auf der Sky Q IPTV Plattform. Dazu gehören aktuell die Angebote von Netflix, Prime Video, Disney+ und RTL+. Zudem können die Sky Kunden ausgewählte Inhalte jetzt auch mit „Dolby Digital 5.1“ Audioqualität genießen.

Im letzten August hatte Sky Deutschland seine mehrfach prämierte Sky Q Plattform neben Kabel und Satellit auch über eine Breitband-Internetverbindung verfügbar gemacht. Die Produktinnovation „Sky Q über das Internet“ mit der neuen Receiver-Generation, der Sky Q IPTV Box, vereint Fernsehen, Streaming und Apps.

Immer inklusive und ohne Zusatzkosten sind die Free-TV Sender wie RTL, Vox, ProSieben oder SAT.1 i HD-Qualität. Zudem gibt es direkten Zugang zu den beliebten Mediatheken (ARD, ZDF, RTL+ etc.) sowie Premium-Apps, die ebenfalls hinzugebucht und auf Sky Q genutzt werden können.

Sky Q IPTV: Sky-Inhalte in UHD kommen nach

Wer sich nun fragt, warum die Apps von Drittanbietern in diesem Kontext so konkret besprochen werden: Sky zeigt seinen eigenen Inhalte vorerst noch nicht in UHD, sondern setzt auf ein zweistufiges Upgrade seiner IPTV-Plattform. Das bestätigte Sky gegenüber DIGITAL FERNSEHEN bereits beim letzten großen Sky-Event im laufenden März.

Indes avancierte die Sky Q IPTV Box laut Anbieter bereits zum großen Verkaufserfolg und das Internet ist seit dem Start der beliebteste Empfangsweg bei den Neukunden. Beim Verkaufsstart hatte sich Sky bewusst auf die wichtigsten Funktionalitäten bei der Sky Q IPTV Box fokussiert, um mit einem schlanken Produkt insbesondere die Zielgruppe der Internetstreamer optimal anzusprechen. Die Integration der UHD-Funktionalität ist ein logischer Schritt in der Produktentwicklung und kommt so einem Kundenwunsch entgegen.