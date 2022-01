Sky Ticket UHD kommt

Anzeige

Ob es den Streamingdienst Sky Ticket in UHD geben wird, ist eine häufig wiederkehrende Frage seitens der Kundschaft. DIGITAL FERNSEHEN hat Sky zum Stand der Entwicklung befragt – auch was UHD bei Sky Q IPTV angeht.

Die TV-Geräte werden größer und schärfer – und der Bedarf an Inhalten in UHD-Qualität wächst ebenfalls. Flachbild-Fernseher jenseits der 50 Zoll, UHD- und HDR-fähig, sind mittlerweile absolut bezahlbar und immer mehr Verbraucher entscheiden sich beim TV-Neukauf für die ultrascharfe Auflösung mit einer Bilddiagonale von deutlich mehr als einem Meter.

Aussicht auf UHD! Der SciFi-Blockbuster „Dune“ ist ohne Zusatzkosten für Abonnenten von Sky Ticket abrufbar – viele Kunden würden den Augenschmaus sicher gerne auch in höchster Bildqualität verkosten. Vielleicht ist es bald soweit – denn Sky Ticket UHD befindet sich in der Entwicklung. (Bild: © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc.)

Wie der geneigte Kunde dann seine Inhalte bezieht, ist dementsprechend natürlich auch immer mehr davon abhängig, welcher der vielen Streaming-Anbieter am Markt seine Original- und Lizenzware auch in UHD anbietet. Sky Ticket ist mit seiner Auswahl an Serien (HBO-Welterfolge) und Filmen („Dune“ ohne Zusatzkosten) eigentlich ganz weit vorne im Feld einzuordnen – bietet aber für sein flexibles Streaming-Abonnement noch keine UHD-Option an und hinkt somit technisch hinterher. DIGITAL FERNSEHEN hat diesbezüglich bei Sky nachgehakt.

Sky Ticket UHD in der Entwicklung

DF: Die Empfangsmöglichkeit in UHD spielt bei Streamingdiensten eine immer größere Rolle. Netflix hat sie in seinem teuersten Abo-Modell, Amazon Prime Video und Disney+ bieten diverse UHD-Inhalte im Standard-Paketpreis an und nhalte bei Apple TV+sind so gut wie vollständig in UHD. Wann können Kunden von Sky Ticket damit rechnen, dass sie hochwertige Inhalte wie „Dune“ im Cinema-Paket über Sky Ticket UHD bestaunen zu können?

Sky: Es ist grundsätzlich unser Anspruch, unseren Kunden jederzeit die neueste Technologie anzubieten, die einerseits alle Standards erfüllt und gleichzeitig zu unserem sich kontinuierlich verändernden Programm- und Produktangebot passt. Deswegen arbeiten die Kollegen von Sky Ticket auch daran, künftig hochwertige Inhalte auch in UHD anbieten zu können.

Sky Q IPTV: Deshalb gibt es nur HD

DF: Ihre Plattform Sky Q ist die wesentliche Anlaufstelle für Kunden, die auf UHD-Auflösung nicht verzichten wollen. Als mit der IPTV-Ausführung von Sky Q im vergangenen Jahr der Empfangsweg der Zukunft beschritten wurde, wunderten sich viele darüber, dass UHD-Empfang dort noch nicht mit inbegriffen war. Welche Probleme müssen noch gelöst werden um dies zu ermöglichen – und wann ist mit dem von Kunden erhofften UHD-Update für die IPTV-Box von Sky Q zu rechnen?

Sky: Wir haben das Thema UHD auf unserer Entwicklungsroadmap, einen genauen Zeitpunkt für das Update können wir Ihnen aber noch nicht nennen. Noch zur Erklärung: Zum Launch der Sky Q IPTV Box haben wir uns auf die für unsere Kunden wichtigsten Funktionen wie die kostenlosen Mediatheken (bspw. RTL+) oder Apps (wie Disney+) fokussiert, um den Kunden ein starkes Streamingprodukt mit der bestmöglichen Bild- und Tonqualität zu präsentieren. So haben wir bewusst zunächst auf die UHD-Funktionalität verzichtet und für den Stream ist lediglich eine stabile Internetverbindung von mindestens 6 Mbit/s notwendig.

Sky Ticket UHD soll kommen , auch für die Sky Q IPTV Box ist ein Upgrade geplant . Lesen Sie in Kürze auf DIGITALFERNSEHEN.de: Was Sky zur 8K-Entwicklung bei Sky Q und Sky Glass verrät.

