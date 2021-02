„Spotify HiFi“ – Musikstreaming in CD-Qualität kommt

Anzeige

Der schwedische Musikstreaming-Pionier Spotify kündigt an, worauf HiFi-Freunde unter den Abonnenten bereits lange warten: Mit „Spotify HiFi“ soll verlustfreies Streaming von Musik endlich möglich werden.

Konkurrenten wie Tidal und Amazon Music Unlimited bieten das hochqualitative Musikstreaming bereits länger an – somit zieht Spotify als Platzhirsch in seinem Marktsegment lediglich nach. Im Rahmen der Spotify-Werksschau „Stream On“ verkündete Gründer und CEO Daniel Ek am Montag die Pläne für den Premium-Service „Spotify HiFi“:

Die Musikauswahl des Streaminganbieters soll in Zukunft so zu hören sein, wie Künstler und Produzenten diese aus der Taufe heben: Verlustfrei und vielschichtig – so beschreibt es auch Pop-Shootingstar Billie Eilish im Image Clip von Spotify. Wer über die entsprechenden Ausgabemöglichkeiten für nuancenreichen Sound verfügt, soll bald im Rahmen von „Spotify HiFi“ die Möglichkeit bekommen, das volle Spektrum musikalischer Produktionen auszukosten.

Was das HiFi-Abonnement kosten soll, scheint indes noch nicht festzustehen. Erst kürzlich vergrößerte Spotify seine Reichweite auf mehr als 80 neue Länder und kündigte ebenfalls diverse neue Original-Inhalte an.