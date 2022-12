Waipu.tv: Mediathek-Ausbau, neue Funktion und Sender

Anzeige

Waipu.tv nimmt sechs neue Sender ins Potfolio, stellt die waiputhek jetzt auch im Web zur Verfügung und bietet eine neue Funktion für’s Live-Programm.

Das Programmangebot von waipu.tv wächst um weitere sechs Channels: Ab sofort sehen Perfect Plus-Kunden die beiden Pay-TV-Sender „MTV 80s“ und „Nick Jr.“. Allen waipu.tv-Nutzern stehen zudem die Kanäle „Comedy & Shows“, „Spannung & Emotionen“, „More Than Sports TV Highlights“ und „Motorvision Classic“ zur Verfügung. Zum kürzlichen Senderzuwachs bei waipu.tv berichtete bereits DIGITAL FERNSEHEN.

Bereits Ende November wuchs die waipu.tv-Senderfamilie durch die drei Fast-Channels „Hyperbole“, Breaking Lab“ und „DAZN Fast“. Weitere Details zur Integrierung des DAZN-Angebots bei waipu.tv sind in folgendem DIGITAL-FERNSEHEN-Artikel zu finden.

Die Inhalte der neuen Waipu.tv-Sender

Bei „MTV 80s“ ist der Name Programm, denn alles dreht sich um die Musik der 1980er Jahre. „Nick Jr.“ bietet Bildungs- und Unterhaltungsprogramme, die Vorschulkinder dazu ermutigen, zu lernen, zu spielen und Spaß zu haben. „Comedy & Shows“ steht für Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie u.a. mit Bülent Ceylan Show, 1:30 mit Teddy, Ladykracher, TV total, PussyTerror TV, Elton vs. Simon, etc. „More Than Sports TV Highlights“ zeigt alle Highlights und umfangreiche Inhalte des Senders „More Than Sports TV“. Und Kanal Nummer sechs: Alte Liebe rostet nicht: „Motorvision Classic“, der Kanal für alle Old- & Youngtimer Fans.

Waiputhek jetzt im Web + Rückspulfunktion für Live-Sendungen

Außerdem ist die sogenannte waiputhek, die Mediathek von waipu.tv, für Kunden jetzt über das Web verfügbar, ohne dass eine zusätzliche App genutzt werden muss. Neben der klassischen Re-Start-Funktion, mit der man an den Anfang einer laufenden Live-Sendung springen kann, gibt es zudem nun auch eine Rückspul-Funktion für Live-Sendungen.

Quelle: waipu.tv

Bildquelle: Waiputv: © Exaring AG