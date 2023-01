Wedotv: Neue kostenlose FAST Channels und eine Umbenennung

Anzeige

Mit weiteren kostenfreien, linearen Streaming-Kanälen (FAST Channels) reagiert Wedotv auf die steigenden Nutzerzahlen auf seinen Smart-TV- und OTT-Plattformen. Diese werden kurioserweise zunächst aber nicht konkret benannt.

Stattdessen wird der FAST Channel Wedo Big Docs in Wedo Big Stories umbenannt. Der Sender wurde erst im September 2022 in Kooperation mit Big Media Holdings gestartet. Ab Ende Januar 2023 soll dort das Programm im Non-Fiction-Bereich erweitert werden. Die FAST Channels, die bisher vor allem in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Großbritannien verbreitet wurden, starten in diesem Jahr zudem in weiteren Ländern in Europa und Afrika sowie in den USA.

Wedo Big Docs wird in Wedo Big Stories umbenannt

Das kündigten Chris Sharp and Philipp Rotermund, Co-CEOs und Gründer der Wedotv-Muttergesellschaft Video Solutions AG, zum Jahresauftakt an. „Wir haben das Programmangebot und die Verbreitung unseres AVoD-Dienstes Wedotv und der FAST Channels in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Großbritannien 2022 weiter ausgebaut. Die Zahl der aktiven Nutzer hat sich im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt. Wir sind damit bestens für die Expansion außerhalb unserer Kernmärkte aufgestellt“, sagte Rotermund.

Wedotv plant Expansion mit weiteren FAST-Channels

„Die Schwerpunkte unserer Kanäle sind Filmgenres wie Drama, Komödie und Horror sowie TV-Serien und Dokumentationen. Mit dem Erwerb von Lifestyle-Inhalten und Live-Sportrechten für Sportarten wie Pferderennen und Segeln (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) gewannen wir 2022 viele neue Zuschauer dazu“, sagte Sharp. „Wir streben daher an, in diesem Jahr weitere solcher Verträge abzuschließen, um attraktive genrespezifische Kanäle in unseren Kernmärkten und auf internationaler Ebene zu starten.“

