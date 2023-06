Youtube Primetime Channels mit Sport-lastigem Markteinstieg in Deutschland

Anzeige

Auch bei Youtube gibt es Abo-Kanäle: Der Primetime Channels getaufte Bereich erinnert (nicht nur vom Namen her) stark an die Amazon Prime Channel, launcht aber mit einem zunächst noch klein(er)en Angebot.

Auch Google entdeckt mehr und mehr das Potenzial des linearen Fernsehens für sich. Nachdem letzte Woche in Deutschland mit dem Live-TV-Angebot von Joyn und Zattoo eine Free-TV-lastige Variante über Google TV gelauncht wurde, folgt diesen Montag mit den Prime Channels quasi das Abo-Pendant bei Youtube. Es ist dabei jedoch nicht in die App oder das Web-Angebot integriert, sondern eine eigene Anwendung, die jedoch über die genannten Wege und dort in der Rubrik „Filme & TV“ zugänglich ist. Google selbst empfiehlt die Verwendung der App zwar nur. De facto ist die Rubrik im Web zwar neu gestaltet, die Channels fehlen dort aber.

Fokus auf den Sport, Zugpferd Paramount+ fehlt (noch)

Mit dabei ARD Plus, Sport1+ und einige weitere Sportsender. Namentlich handelt es sich bei diesen um ein „TrendSport-Paket“-ähnliches Sammelsurium bestehend aus eben Sport1+, Sportdigital, World of Freesports, Motorvision TV und die European League of Football. Dazu kommt noch das schon bekannte „Fernsehen mit Herz“ mit dem Heimatkanal, Romance TV und Goldstar TV. Der dickste Fisch zum Launch dürfte ARD Plus sein. History Play, Crime + Investigation Play ergänzen das Launch Line-up. Mit Paramount+ soll in Kürze ein noch dickerer folgen. Auch Bergblick TV, Waidwerk und Jukebox sind in Planung. eSports1 wird das „TrendSport-Paket“ dann nahezu vervollständigen. Zu ZDF select, Disney+ und Netflix sucht man aktuell noch vergebens. Hier gibt es aktuell auch noch keine Angaben.

Die YouTube-Primetime-Channel-Features und Makel:

Zugriff auf Live-Inhalte, Dokus, Filme und Serien, kuratierte Trailer, Behind the Scenes-Material und Interviews mit Darstellern – angeboten von unseren Partnern

Neu gestaltete Seite für Filme und TV sowie ein nahtloses Kauferlebnis über verschiedene Oberflächen wie Mobilgeräte oder Fernseher

keine Nutzung von bereits bestehenden Abos möglich

Deutschland ist der erste internationale Markt, in dem die Channels an den Start gehen. Seit Winter gibt es die Youtube Primetime Channels bereits in den USA. Dort wurde mit Sonntagsspielen aus der NFL aber ein weitaus größeres Zugpferd an Land gezogen. Hierzulande gibt es, wie erwähnt, zwar auch einen Sportfokus, jedoch ohne das ganz große Los – oder anders gesagt: Mit der EFL anstatt der NFL.

Preise variieren

Preislich sollen die Youtube Primetime Channels ab 2,99 Euro starten, was aber natürlich impliziert, dass es auch deutlich teurere Abos geben wird. So ist Paramount+, dass in Kürze nachgereicht werden soll, in Deutschland aktuell für 7,99 Euro monatlich zu haben. ARD Plus kostet als Amazon Prime Channel – ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass Google seine Channels fast genauso nennt – 4,95 Euro pro Monat.

