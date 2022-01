Zwei Sky-Senderpakete ab sofort bei Zattoo in der Schweiz

Anzeige

Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo und Sky Switzerland bauen ihre gemeinsame Kooperation in der Schweiz aus. Diese beinhaltet nun die Integration zweier großer Senderpakete.

Ab sofort können Sky Sport und Sky Show über Zattoo abonniert werden. Damit bietet Zattoo künftig in der eigenen App Zugriff auf Sport-Highlights, aktuelle Filme und Serien sowie Eigenproduktionen aus dem Hause Sky. Erst kürzlich ist auch hierzulande mit Sky One erstmals ein Sender des Pay-TV-Anbieters via Vodafones GigaTV quasi „außer Haus“ empfangbar. Manch einer könnte meinen, hier zeichne sich bereits ein Trend ab. So kausal, wie es auf den ersten Blick ob der Kürze der Aufeinanderfolge, ist der Zusammenhang jedoch höchstwahrscheinlich nicht.

Wenn natürlich auch eine gewisse „Öffnung“ von Sky-Inhalte in Richtung externer Anbieter durch eine Kooperation mit Samsung bezüglich der 8K-Version der neuen Staffel des Sky-Originals „Das Boot“ zu verzeichnen ist. Lesen Sie mehr dazu im DIGITAL FERNSEHEN-Artikel vom Monatsanfang.

Kooperation zwischen Sky und Zattoo begann bereits 2020

Sky Switzerland und Zattoo haben jedoch nicht erst jetzt zueinander gefunden, sondern bereits im September 2020 eine gemeinsame Partnerschaft in der Schweiz angekündigt (DF-Bericht hierzu). Seither ist das Premium-Angebot des TV-Streaming-Anbieters auch auf dem Sky TV Stick von Sky Switzerland verfügbar. Diese Partnerschaft wird nun mit der Verfügbarkeit von Sky Sport und Sky Show für interessierte Zattoo Nutzer weiter ausgebaut.

Mit Sky Sport sehen die Nutzer die besten Sportereignisse, darunter Spiele der deutschen Bundesliga, der englischen Premier League, alle Formel-1-Rennen und alle großen Golfturniere auf Sky Sport 1, Sky Sport 2, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Formel 1 und Sky Sport News.

Bundesliga und Formel 1 sowie Filme und Serien

Das Sky Show Paket beinhaltet Top-Serien und Blockbuster aus dem Entertainment und Cinema Pass von Sky Switzerland. Dazu gehören aktuell das Sci-Fi-Epos „Dune“, oder „And Just like That“, die Fortsetzung der Kultserie „Sex and the City“. Die enthaltenen Sender sind Sky One, Sky Atlantic, Sky Krimi, Sky Crime, Sky Comedy, Sky Documentaries, Sky Nature, Sky Cinema.

Sky Sport sowie das Sky Show-Paket können von allen Nutzern bei Zattoo abonniert werden. Nutzer des Ultimate-Pakets schauen alle Sky Kanäle in voller Full-HD-Qualität. Beide Pakete sind für je 19.90 Schweizer Franken über den Zattoo Shop buchbar. Mit dem in Sky Show enthaltenen Entertainment- und Cinema-Pass von Sky Switzerland spare man sogar 5 Franken im Vergleich zur Einzelbuchung, so das Unternehmen.

Monatlich kündbar

Einmal gebucht, sind die Sender der Sky Pakete in der Zattoo-App verfügbar und können damit auf allen Geräten geschaut werden. Nutzer, die Sky Show oder Sky Sport bei Zattoo abonniert haben, haben zudem Zugriff auf den gesamten Streaming-Content von Sky Sport oder Sky Show direkt in der Sky-App (verfügbar im Web, auf Smartphones, Smart-TVs, TV-Boxen und der Playstation). Wie bei Zattoo Ultimate und Premium kann man die Sky-Pakete jederzeit über die Kontoeinstellungen in der Zattoo-App monatlich kündigen.

„Wir freuen uns, dass wir unseren Nutzern in der Schweiz ab sofort mit dem Angebot von Sky Switzerland noch mehr Premium-Inhalte direkt über die Zattoo-App zur Verfügung stellen können. Das verbessert das TV-Erlebnis unserer Nutzer deutlich“, sagt Jörg Meyer, Chief Commercial Officer bei Zattoo. „Die Partnerschaft mit Sky Switzerland zeigt, wie sehr die Bedeutung von TV-Streaming und insbesondere von Zattoo in den letzten Jahren zugenommen hat.“

„Durch die erweiterte Zusammenarbeit mit Zattoo werden wir unsere exklusiven Sky Unterhaltungs- und Sportinhalte in noch mehr Haushalte bringen und unsere Reichweite in der Schweiz weiter erhöhen“ erklärt Eric Grignon, CEO von Sky Switzerland. „Zattoo bietet Zugang zu einer sehr attraktiven, mit Streaming-Technologien vertrauten Zielgruppe.“

